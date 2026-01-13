Auf den Frühjahrsmessen 2026 in Essen und Nürnberg stellt der renommierte Armaturenhersteller HANSA eine große Bandbreite an Neuheiten und Bestsellern seines Produktportfolios vor. HANSA präsentiert auf der SHK Essen und der IFH Nürnberg verschiedene Badwelten und nachhaltige Produkte. Unter dem Motto „Liebling des Handwerks“ werden zudem smarte technische Lösungen vorgestellt, die den Alltag des Installateurs spürbar vereinfachen. Gleichzeitig präsentiert sich die Marke im neuen Erscheinungsbild. Die Stuttgarter haben HANSA einen edlen und klaren Look verliehen, der den Auftritt konsistent prägt.

HANSA wird als deutsche Traditionsmarke für Handwerker und Handelspartner an beiden Messestandorten Flagge zeigen und zahlreiche Produktneuheiten und Innovationen für das Handwerk greif- und erlebbar machen. Im Rahmen der Badwelten erleben die Besucher Bad- und Duscharmaturen sowie frische Impulse für eine hochwertige Badgestaltung. Dabei stehen nachhaltiges, wegweisendes Design und höchste Qualität im Mittelpunkt. Am Stand erhalten Interessenten die Möglichkeit, die Innovationen aus dem Hause HANSA aus nächster Nähe zu entdecken, etwa die neue Armaturenfamilie HANSA GENESIS – als perfect match in Kombination mit dem Duschsystem HANSA AURELIA. Darüber hinaus zeigt der Hersteller eine neue Familie von Showerpanels für den Projektbereich sowie den neuen HANSA EASYMIX, eine neue Mischertechnologie zwischen Einhebelmischer und Thermostat, die die beliebte HANSA BLUEBOX Welt erweitert.

Erstmalig auf den beiden Frühjahrsmessen zu sehen ist auch der neue Markenauftritt von HANSA. Im Mittelpunkt steht dabei der Slogan „Hansa. Gemacht fürs Leben.“ Auf den ersten Blick erkennbar: Das Farbspektrum wurde um neue harmonische Töne erweitert, die der Marke Wärme verleihen, ohne ihr den technischen Charakter zu nehmen. Der neue Auftritt wurde entwickelt, um Planern, Fachhandwerkern und Nutzern optimale Orientierungsmöglichkeiten zu geben – mit einer klaren Haltung zu Design, Funktion und nachhaltigem Umgang mit Wasser. Einen umfassenden Eindruck hierzu bietet auch die soeben aktualisierte Website von HANSA unter www.hansa.com