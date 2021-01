Zum 1. Januar übernahm Hans-Joachim Kalek die Aufgabe des Küchen Vertriebsleiters der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH. In dieser Position berichtet Herr Kalek an Volker Stark, Leiter Channel Management der deutschen Vertriebstochter des Schwarzwälder Armaturen- und Brausenspezialisten. „Mit Hans-Joachim Kalek haben wir einen hervorragenden Küchenexperten für unser Team gewinnen können – zusammen werden wir die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens auch in der Küche weiterschreiben. Das Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Volker Stark.



Vor seinem Wechsel zu Hansgrohe war Hans-Joachim Kalek bei Beckermann Küchen als Vertriebsleiter DACH angestellt. Der ausgewiesene Küchen-Vertriebsexperte blickt außerdem auf eine langjährige Karriere bei Nolte Küchen zurück, zuletzt als Prokurist und Vertriebsleiter. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in diesem Traditionsunternehmen und ganz besonders auf mein neues Team. Zusammen werden wir die Marken AXOR und hansgrohe in der deutschen Küchenlandschaft weiter stärken und etablieren“, so Hans-Joachim Kalek.