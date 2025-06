Bei den Themen Fachhandwerks-Orientierung, Service und Verkaufsunterstützung spielt dem Leistungsspiegel Wärmepumpen des Branchen-Informationsbriefes markt intern zufolge tecalor ganz vorn mit bei den Großen der Wärmepumpen-Branche. Die hauseigene Toolbox für Fachhandwerker hat einen großen Anteil am guten Ergebnis – aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle.

„Wir sind dicht dran an unseren Fachpartnern und kennen ihre Wünsche und Sorgen. Das bestätigt auch der jüngste Leistungsspiegel Wärmepumpen von markt intern (mi)“, erklärt Julian Höner, Geschäftsführer von tecalor. Bei den Fragen nach der ‚Betreuung durch den Hersteller‘ und der ‚Planungsunterstützung‘ gehört tecalor zu den Top-5-Unternehmen im Leistungsspiegel. Aber auch in den anderen Kategorien, wie ‚Produktqualität‘ oder ‚Verkaufsunterstützung‘ belegt der Systemanbieter nachhaltiger Haustechnik vordere Plätze. Im Gesamtergebnis reicht es bei markt intern für einen beachtlichen Platz 7 von insgesamt 19 teilnehmenden Herstellern – zwei Plätze besser als noch vor zwei Jahren.

Fachpartner im Unternehmens-Fokus

Die Fachpartner aus Handwerk und Planung stehen bei tecalor traditionell im Fokus der Aktivitäten. Seit Jahren gibt es beispielsweise die umfangreiche ‚Toolbox‘ für die Fachpartner. Hier können sie ihre eigenen Projekte anlegen, verwalten und direkt ein Angebot erstellen – für noch flexibleres Arbeiten ohne Wartezeit. Außerdem können Handwerker von dort aus im tecalor-Onlineshop das benötigte Material bestellen. Eine termingerechte Baustellenbelieferung, optionale Installationsbegleitung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur durch den Kundendienst – all diese Services bietet tecalor. Daneben gibt es Planungstools, einen Förderservice und persönliche Ansprechpartner. „Die Umfrageergebnisse zeigen uns, dass unsere Fachpartner unsere Leistungen zu schätzen wissen – sie sind aber auch Ansporn für uns, noch besser zu werden“, betont Höner.

Auch die Produkte kommen gut an

Besonders freut ihn, dass die Produkte selbst ebenfalls gut angenommen werden. Qualität, Sortiment und Nachhaltigkeitskonzept werden in der Umfrage mit vorderen Plätzen bewertet. Die neue Wärmepumpen-Serie der Next-Level-Generation wird hier zusätzlichen Schub geben: Gleich drei renommierte Design-Awards konnte tecalor jüngst einheimsen – den German Design Award, den iF Design Award und zuletzt den Red Dot Design Award. „In die Entwicklung unserer neuen Wärmepumpen haben wir unsere gesamte Erfahrung einfließen lassen. Wir erreichen ein neues Level an Effizienz und Langlebigkeit unserer Produkte. Dass nun auch drei renommierte Institutionen das Produktdesign auszeichnen, ist für uns eine großartige Bestätigung“, sagt der Geschäftsführer. „Vor dem Hintergrund der neuen Produktfamilie bin ich schon gespannt auf das Ergebnis der nächsten markt intern-Umfrage in zwei Jahren.“

Fazit

Für den umfangreichen Service und die hohe Qualität erhält tecalor in der mi-Umfrage von den Fachpartnern Bestnoten als Unternehmen im zweistufigen Vertrieb. Aber auch bei den Wärmepumpen selbst und anderen ‚harten’ Faktoren belegt der Systemanbieter nachhaltiger Haustechnik vordere Plätze im Leistungsspiegel.