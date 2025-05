Am Kongresssamstag präsentierten 40 Aussteller auf der gut besuchten Lieferantenmesse im Quantum des Phantasialands ihre neuesten Produkte und Innovationen.

Der SHK-Jahreskongress 2025 setzte neue Maßstäbe. Vom 16. bis 18. Mai trafen sich rund 500 Teilnehmer – eine Vielzahl von SHK-Mitgliedsbetrieben sowie 40 Lieferanten- und Servicepartner – im Phantasialand in Brühl.

Die Kombination aus fachlichem Austausch, spannenden Vorträgen, einer Lieferantenmesse und einem der bekanntesten Freizeitparks Deutschlands machte den Kongress zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Teilnehmer konnten nicht nur wertvolle Brancheninformationen gewinnen, sondern auch gemeinsam mit ihren Familien unvergessliche Momente erleben. Das Motto „Vom Handwerk fürs Handwerk“ zog sich dabei wie ein roter Faden durch die Veranstaltung und betonte den starken Zusammenhalt der SHK-Gemeinschaft.

Aktuelle Entwicklungen: Mitgliederwachstum und neue Angebote im Verbund

Der Kongress begann am 16. Mai mit der Generalversammlung des SHK-Verbunds, bei der Vorstandsvorsitzender Sven Mischel und Vorstand Thorsten Renk über aktuelle Entwicklungen berichteten. Die Mitgliederzahl stieg im vergangenen Jahr auf 1.173, das Partnerportfolio umfasst insgesamt 114 Lieferanten- und 24 Servicepartner. Allein im vergangenen Jahr konnten 16 neue Lieferantenpartner gewonnen werden, darunter bekannte Namen wie Hansa, Der Blaue, tado GmbH, MHG Heiztechnik und weitere. Im Bereich der Markensysteme des Verbunds DIE BAD- & HEIZUNGSGESTALTER und MEISTER DER ELEMENTE werden inzwischen 402 Markenlizenzen genutzt. Darüber hinaus steht den Markenteilnehmern ein umfangreiches Angebot im Marketingportal zur Verfügung, das über 250 Marketingleistungen umfasst. Auch im Bereich der Servicepartner gab es Zuwachs, unter anderem durch echte media, R+V Versicherungen, CB-Bank, Matthias Niehaus, noTax Benefits und e-learning Plus.

Weiterentwickelt wurde das einzigartige Service- und Einkaufsportal (das SEP.). Es bietet nicht nur einen Shop, sondern ein umfassendes Leistungsspektrum: vom Einkauf bei gelisteten und nicht gelisteten Lieferantenpartnern und Fachgroßhändlern über Sammelkäufe und Datenservice bis hin zum Marktplatz mit einer breiten Auswahl an Anbietern aus der Branche. Ergänzt wird das SEP. durch die integrierten Bereiche Marketing und Service. Noch in diesem Jahr wird das SEP. durch ein Seminarportal und ein Kollegen-Austauschportal ergänzt und entwickelt sich damit zum „Portal für alle Fälle“.

Das Vorstandsteam hob außerdem den Baufortschritt des Seminarhauses neben der SHK-Zentrale in Bruchsal hervor. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant, und das Gebäude wird Platz für bis zu 250 Personen bieten. Bereits 2026 wird es für die Generalversammlung genutzt und dient mit als Schauplatz für den Jahreskongress 2026, der in Bruchsal und Heidelberg stattfindet.

Neuwahlen und Wiederwahl: Engagement gewürdigt, neue Gesichter gewählt

Im Rahmen der Generalversammlung standen auch die Neu- und Wiederwahl für den Aufsichtsrat und Beirat auf der Tagesordnung. Peter Ullrich wurde als Aufsichtsratsmitglied einstimmig wiedergewählt. Jens Furchtmann trat aus gesundheitlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat zurück und erntete für seinen beständigen Einsatz begeisterten Applaus. Seine Nachfolge übernimmt Marcus Fuller von der Fuller GmbH aus Karlsruhe. Im Beirat verabschiedete sich Horst Langen (Reding-Langen S.à r.l.) nach langjährigem Engagement. Neu in den Beirat gewählt wurden Martin Langpap (Voigt GmbH, Geesthacht), Alexander Wächter (Wächter GmbH, Volkach) und Winfried Zein (Zein Haustechnik GmbH, Ranis). Gemeinsam mit den bisherigen Beiratsmitgliedern Carsten Holler (Heinrich Holler GmbH, Krefeld), Sven Geiger (röttinger MEISTER DER ELEMENTE, Ellenberg) und Pierre Schreckert (Schreckert GmbH, Naumburg) bilden sie das neue Beiratsteam. Das Vorstandsteam sowie Aufsichtsrat und Beirat erhielten von den Genossenschaftsmitgliedern einstimmig die Entlastung.

Praxisnaher Wissenstransfer: KI-Workshop und praktische Einblicke

Nach der Generalversammlung erkundeten die Teilnehmer und ihre Familien das Phantasialand. Am Freitagnachmittag fand ein Workshop zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) im Handwerk statt.

Referent Lukas Bock, Gründer des Start-ups Mercura, führte die rund 50 Teilnehmenden in die Grundlagen der KI ein. Der erste Teil des Workshops beleuchtete Funktionsweise und Prozesse der Künstlichen Intelligenz. Im zweiten Teil ging es um konkrete Anwendungsmöglichkeiten im Handwerksbetrieb. Die Teilnehmenden zeigten großes Interesse und diskutierten über mögliche Anwendungen in ihren eigenen Betrieben.

Austausch und Networking: Get-together und Lieferantenmesse „Technik, die begeistert“

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen des Networkings im Quantum. Bei kulinarischen Highlights und einer Zaubershow des bekannten Künstlers Jan Logemann. Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung der Best Partner Awards 2025. Die SHK-Mitgliedsbetriebe hatten im Vorfeld an einer Online-Umfrage teilgenommen und die Lieferantenpartner anhand mehrerer Kriterien bewertet: Lieferzuverlässigkeit und Logistik, Produktqualität und Sortiment, Preisgestaltung und Konditionen sowie Service und Kommunikation. Die Partner mit den besten Bewertungen wurden ausgezeichnet. Der erste Platz ging an HSK Duschkabinenbau, gefolgt von perma-trade auf Platz zwei und Buderus auf Platz drei.

Der Samstag war geprägt von der Lieferantenmesse „Technik, die begeistert“. Rund 40 Partner präsentierten ihre Produkte und Innovationen. Besonders beliebt war die SHK-Messe-Rallye, bei der die Teilnehmer an den Ständen der Aussteller Sammelpunkte sammeln konnten. Diese Punkte wurden in einen Sammelpass geklebt, der ab 20 gesammelten Punkten zur Teilnahme an einer Verlosung berechtigte. Diese fand im Rahmen der Abschlussfeier statt, und fünf glückliche Gewinner durften sich über attraktive Preise im Gesamtwert von 15.000 Euro freuen – gesponsert von den Service- und Lieferantenpartnern.

Feierlicher Abschluss mit Musik, Ehrungen und Spendenaktion

Das Ende des Jahreskongresses mündete in einer festlichen Abschlussfeier im STOCK’s, einer Eventlocation des Phantasialands, bei der 3.500 Euro für einen guten Zweck zusammenkamen. Besonders emotional war die Ehrung (das goldene WIR.) von Horst Langen und Jens Furchtmann, die für ihr herausragendes Engagement im Verbund mit herzlichen Worten und großem Applaus geehrt wurden. Die Teilnehmer erlebten ein abwechslungsreiches Programm mit Foodstations, Live-BBQ, Tischzauberern und einer musikalischen Begleitung durch eine DJ-Live-Band. Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv. Ein Lieferantenpartner lobte: „...super Veranstaltung, die Mitglieder alle gut drauf und sehr interessiert...“. Ein Mitglied ergänzte: „…die Stimmung war großartig, und es war schön zu sehen, wie viel Mühe und Herzblut in jedem Detail steckte…“

Abschließend bekräftige Vorstandsvorsitzender Sven Mischel noch einmal: „Das ist es, was uns als Verbund ausmacht: Einer hilft dem anderen, und gemeinsam sind wir stark. „Vom Handwerk fürs Handwerk“ – das ist für uns nicht nur ein Motto, sondern der Kern dessen, was wir tun. Wenn unsere Gemeinschaft zusammenkommt und voneinander profitiert, gibt das ein gutes Gefühl, an der richtigen Stelle zu sein. Die SHK ist mehr als eine Gemeinschaft – die SHK macht Freunde.“