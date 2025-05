Elegante Badarchitektur mit harmonisch aufeinander abgestimmten Elementen: Tara, eine passende Duschkombination und Handtuchwärmer in Champagne gebürstet (22kt Gold), dazu ein Lichtspiegel in Weiß. Produktdesign: Sieger Design Copyright: Dornbracht

Handtuchwärmer im charakteristischen Dornbracht-Design

Ein besonderes Highlight unter den Produktneuheiten sind die elektrischen Handtuchwärmer. Sie wurden exklusiv für Dornbracht in Zusammenarbeit mit Zehnder – einem Experten für Bad- und Design-Heizkörper – entwickelt. Die Gestaltung stammt von Sieger Design. Sie greift stilistische Elemente bestehender Dornbracht-Serien auf. Die Handtuchwärmer sind in eckiger oder runder Ausführung erhältlich. Je nach Raumsituation können sie nach links oder rechts ausgerichtet und in zwei Größen (vier oder sechs Heizstäbe) eingebaut werden. Da sie rein elektrisch betrieben werden, entfällt die Notwendigkeit einer Entlüftung. Für die individuelle Badgestaltung steht eine breite Palette an Oberflächen zur Auswahl – von Chrom über Champagne gebürstet (22kt Gold) bis hin zu Schwarz matt.

Komfortable Steuerung und einfache Installation

Die Handtuchwärmer sind intuitiv über einen bauseitigen Schalter oder ein Bedienelement im Dornbracht-Design steuerbar. Bei der ersten Variante kann jeder handelsübliche Schalter verwendet werden, der beispielsweise zu den Lichtschaltern im Bad passt. Diese Flexibilität eröffnet zudem Möglichkeiten für die Einbindung in gebäudeautomatisierte Systeme. Ab September 2025 ist zusätzlich ein Bedienelement mit Timerfunktion erhältlich: Die Heizzeit lässt sich damit auf 60, 90 oder 120 Minuten einstellen.

Schlicht und stilbewusst: Badarchitektur im Mocha Mousse-Ton mit IMO-Armatur und eckigem Handtuchwärmer in Dark Platinum gebürstet, ergänzt um einen passenden Lichtspiegel in Schwarz. Produktdesign: Sieger Design Copyright: Dornbracht

Bei der Installation überzeugen durchdachte Details: Ein separates Netzteil ist nicht erforderlich, die neuen Handtuchwärmer können direkt an eine Stromleitung angeschlossen werden. Mehr Flexibilität bei der Positionierung bietet die Schutzart IP 44, wodurch das Produkt in Zone 2 eingebaut werden kann. Außerdem lassen sich die Handtuchstangen bei der Endmontage präzise ausrichten, sodass etwaige Ungenauigkeiten beim Einbau des Unterputzkörpers unkompliziert ausgeglichen werden können. Auch der Austausch einzelner Heizstangen ist durch das Plug-and-Play-System denkbar einfach, es müssen lediglich zwei Madenschrauben gelöst und anschließend wieder fixiert werden.

Lichtspiegel und IMO in größerer Variante

Die Badneuheiten umfassen außerdem Lichtspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung. Zwei Touchfelder ermöglichen hier das einfache An- und Ausschalten per Berührung, das Ändern der Farbtemperatur von kalt zu warm und ein stufenweises Dimmen des Lichts. Die eleganten, reduziert gestalteten Spiegel gibt es in den Oberflächen Schwarz und Weiß, in runder und eckiger Form sowie einer kleinen und größeren Ausführung.

Auch die Dornbracht-Armaturenserie IMO erfährt Zuwachs, und wird um einen vergrößerten Einhebelmischer erweitert. Mit einer Ausladung von 135 mm eignet er sich besonders für größere Waschtische – und beweist so einmal mehr die Vielseitigkeit des Designklassikers.