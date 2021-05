Pressemeldung

Die Vorgaben der Trinkwasserverordnung gelten nicht nur am Übergabepunkt des Trinkwassers vom Wasserversorger, sondern am Austritt aller Zapfstellen, die zur Entnahme von Trinkwasser dienen. Diese liegen allerdings im Haftungsbereich des Betreibers. Um die geforderte Trinkwassergüte sicherzustellen, ist ein bestimmungsgemäßer Betrieb gefordert. Dieser umfasst die regelmäßige Entnahme, die zu einem vollständigen Wasseraustausch in allen Teilen der Hausinstallation binnen maximal 72 Stunden führt.

Im Anlassfall ist eine Gefährdungsanalyse gesetzlich vorgeschrieben

Wird dem Betreiber bekannt, dass die geforderte Trinkwassergüte nicht eingehalten werden kann, hat dieser gemäß Trinkwasserverordnung eine Gefährdungsanalyse zu erstellen oder erstellen zu lassen. Sie umfasst eine dokumentierte Ortsbegehung, die Überprüfung der betrieblichen Parameter auch aller nicht betroffenen Anlagenteile, eine Dokumentenprüfung sowie die Kontrolle der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das Ergebnis ist eine Gesamtbewertung sowie die Ableitung von Maßnahmen, um die Anlage wieder in einen sicheren Betriebszustand überzuführen.

Planer und Handwerker haben Hinweispflicht

Auch für Fachplaner und Errichter kann dies ernsthafte Konsequenzen haben: Werden verdeckte Mängel erkannt, kann der Betreiber ihre Beseitigung fordern. Erkennen Handwerker im Zuge von Tätigkeiten vor Ort Mängel oder sehen Hinweise, die eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht ausschließen lassen, müssen Sie aufgrund ihres Fachwissens darauf hinweisen. Eine Missachtung dieser Hinweispflicht kann zu einer Mithaftung im Schadensfall führen.

Auf Nummer sicher gehen durch ein vorbeugendes Risikomanagement

Um eine Gefährdung und damit einen Strafbestand im Vorfeld auszuschließen, ist es empfehlenswert, bereits präventiv ein Risikomanagement zu etablieren. Ziel ist die Identifizierung aller möglichen Gefährdungen sowohl unter Zugrundelegung des bestimmungsgemäßen Normalbetriebs als auch unter allen denkbaren Abweichungen. Nach der Risikoabschätzung werden im Bedarfsfall Maßnahmen zur Risikobeherrschung gesetzt, die im Wesentlichen darauf abzielen, die Eintrittswahrscheinlichkeiten möglicher Gefährdungen oder deren Auswirkungen zu reduzieren.

Kaum abschätzbar ist das tatsächliche Nutzerverhalten

Steht das Kaltwasser in den Leitungen, nimmt es die Umgebungstemperatur an. Diesen Effekt kann auch die beste Dämmung nicht verhindern, sondern nur zeitlich verzögern. Von besonderer Bedeutung ist dies in der Bautechnik, da in der Vorwand häufig höhere Temperaturniveaus vorherrschen als in gut durchlüfteten Räumen. Gemäß VDI/DVGW 6023 darf sich Kaltwasser auch in Stagnationszeiten nicht auf über 25 °C erwärmen, denn bei höheren Temperaturen ist mit einem relevanten Legionellenwachstum zu rechnen. Besonders gefährlich sind Legionellen beim Duschen, wenn sie mit fein zerstäubten Aerosolen eingeatmet werden, damit wie COVID tief in die Lunge eindringen und so zu einer akuten Gesundheitsgefährdung werden. Für die Betreiber kann dies fatale Folgen haben, für die sie persönlich zur Verantwortung gezogen werden können.

Intelligente Freispülautomatik stellt den Wasseraustausch sicher

Werden nicht alle Wasserabgabestellen ausreichend genutzt, sind Spülmaßnahmen unumgänglich. Diese Spülungen manuell durch Reinigungskräfte oder anderes Personal durchzuführen, ist nicht mehr zeitgemäß, denn manuelle Spülungen erfordern entsprechende Ressourcen und verursachen hohe Betriebskosten. Genau an diesem Punkt setzt das intelligente HyPlus-Gesamtkonzept von WimTec an: mit einem klaren Fokus auf Kostenersparnis, Komfort und vor allem Hygiene bietet WimTec elektronisch gesteuerte Wasserentnahmestellen, die mehr Wert aus dem Wasser holen. Die HyPlus-Armaturen stellen den regelmäßigen Wasseraustausch sicher und hemmen damit das mikrobielle Wachstum in der Hausinstallation. Die Stagnationsfreispülung ist exakt auf die örtlichen Gegebenheiten einstellbar und erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung. Die Elektronik ist der Schlüssel zum Erfolg, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde.

Absicherung durch Dokumentation

Den bestimmungsgemäßen Betrieb und den regelmäßigen Wasseraustausch zu dokumentieren, war bislang mit großem Aufwand verbunden. Die ideale Lösung für alle Wasserabgabestellen in Netz- oder Batteriebetrieb ist WimTec REMOTE. Mit dem Tablet können alle Informationen der Armaturenserien WimTec HyPlus einfach und sicher ausgelesen werden. Für das Hinzufügen zum Betriebsbuch verfügt das Tablet über eine Export-Funktion, mit der Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen der Armaturen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert werden können. Der Datenaustausch erfolgt sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.

Fazit

Das intelligente HyPlus-Gesamtkonzept von WimTec schafft maximale Sicherheit für alle in der Verantwortungskette vom Planer über den Errichter bis hin zum Betreiber und Nutzer. Vollautomatisch stellen die intelligenten Wasserentnahmestellen den erforderlichen Wasseraustausch sicher, ohne es zu verschwenden und machen zusammen mit WimTec REMOTE die Dokumentation gemäß der VDI Richtlinien 3810 und 6023 zum Kinderspiel.