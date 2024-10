Die GWK Kuhlmann GmbH, ein führender Anbieter innovativer Dämmungslösungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), freut sich, an der diesjährigen Chillventa vom 08. bis 10. Oktober 2024 in Nürnberg teilzunehmen.

In Halle 7, Stand 114, wird das Unternehmen nicht nur bewährte Produktserien wie die ES-Box COOL zu präsentieren, sondern auch innovative Neuerungen, wie das SILVER-System, die innovative Dämmung für den Außenbereich vorzustellen.

Seit über 30 Jahren ist GWK Kuhlmann Experte in der Entwicklung und Produktion von Dämmungen und Isolierungen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Das breit gefächerte Produktsortiment umfasst Dämmungen für Heizungsarmaturen und Wärmetauscher sowie einen umfangreichen Bereich für den Stations- und Anlagenbau.

Die bewährten Produktreihen ES-Box, AL-System, EPP-Box, DH-System und ES-Box COOL sind seit Jahren für hohe Qualität und einfache Handhabung bekannt.

Im Fokus der diesjährigen Messepräsenz stehen vor allem zwei innovative Produkte: die bewährte „ES-Box COOL“ und das völlig neue „SILVER-System“.

Die „ES-Box COOL“ Serie, speziell für den Einsatz im Kaltwasser- und Kältebereich entwickelt, bietet eine passgenaue Dämmungslösung für verschiedene Armaturen. Diese diffusionsdicht verschließbare, abnehmbare und wiederverwendbare Armaturendämmung überzeugt durch ihre einfache Handhabung und hohe Funktionalität. Die Dämmung setzt sich durch ihre Passgenauigkeit und Wiederverwendbarkeit deutlich von anderen Kältedämmungen ab. Sie ist zudem einfach anzubringen und lässt sich zerstörungsfrei abnehmen und wiederverwenden.

Besonders hervorzuheben ist die Zertifizierung der „ES-Box COOL“ durch die hauseigenen Prüflabore von GWK Kuhlmann. Jede Dämmungslösung wird für eine spezifische Kombination aus Armatur und Temperaturbereich getestet, um eine optimale Dichtheit und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Damit erfüllt die „ES-Box COOL“ alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der DIN 1988-200.

Mit dem „SILVER-System“ stellt GWK Kuhlmann diese Jahr ein völlig neues Dämmsystem vor, das speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Diese innovative Lösung kombiniert die herausragenden Dämmeigenschaften von Polyisocyanurat-Hartschaum mit einer Mehrlagen-Verbundfolie, die das System nicht nur wetter- und UV-beständig macht, sondern es auch gegen mechanische Beschädigungen durch Vögel oder Nagetiere schützt.

Das SILVER-System bietet eine besonders langlebige und optisch ansprechende Lösung für die Dämmung von Anschlussleitungen bei Splitklimageräten und Monoblock-Wärmepumpen. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse sowie die Erfüllung der im Gebäudeenergiegesetz vorgeschriebenen Dämmstärken für den Außenbereich machen dieses Produkt zu einer wegweisenden Innovation im Markt.

Die Chillventa, eine der führenden Messen für Kältetechnik, Wärmepumpen und Lüftungssysteme, bietet eine ideale Plattform, um die Produktneuheiten von GWK Kuhlmann live zu erleben. Am Stand 114 in Halle 7 haben Besucher die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die ES-Box COOL und das SILVER-System zu informieren und sich von den Experten von GWK Kuhlmann ausführlich beraten zu lassen.

GWK Kuhlmann freut sich darauf, das neue SILVER-System sowie weitere bewährte Produkte vom 08.10 bis 10.10.2024 auf der chillventa in Nürnberg vorzustellen. In Halle 7 am Stand 114 können die verschiedenen Serien live aus nächster Nähe erlebt werden.