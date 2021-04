Nach dem Anbau von zwei Produktionshallen im Jahr 2009 und 2017 war eine weitere Vergrößerung am Hauptstandort nicht mehr möglich. Bereits 2019 machte sich die Fir­menleitung, die noch komplett in Familienhand ist, auf die Suche nach einem weiteren Standort. Schließlich wurde man mit Unterstützung der Stadt Salzkotten in unmittelba­rer Nähe des Hauptwerks an der Franz-Kleine-Straße fündig.

Die GWK Kuhlmann ist seit ihrer Gründung im Jahr 1987 Spezialist für Armaturendäm­mungen, diese werden seit 1992 ausschließlich in Salzkotten produziert.

Energieeffizienz und CO2-Einsparung sind das Kerngeschäft von GWK Kuhlmann. So ist es kein Wunder, dass nicht nur bei der Entwicklung und Fertigung der Produkte, sondern auch beim Neubau in Salzkotten viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird.

Das neue Werk wird unter anderem mit einem Luft-Luft-Wärmetauscher und einer Flachdachbegrünung ausgestattet.

Wie bereits erfolgreich im bestehenden Werk im Einsatz, wird auch der Neubau mit der selbstentwickelten Wärmerückgewinnungsanlage Effikon ausgerüstet. Bei der Fertigung der Dämmkappen fällt eine große Menge von Abwärme an, welche aufgefangen und durch Effikonanlage geregelt wird. Die Wärme kann so für weitere Produktionsprozesse, zur Temperierung der 3.500 qm großen Hallen und zum Heizen des Verwaltungsgebäudes genutzt werden. Die Wärmerückgewinnungsanlage arbeitet dabei so effizient, dass un­term Strich immer noch Energie in Form von Wärme übrig bleibt.

In der gesamten Produktion liegt der Fokus auf modernen, energiesparenden und effizi­enten Einrichtungen. Die marktüblichen Anlagen haben einen sehr hohen Energiebedarf, „zu viel für meinen Geschmack“, sagt Fred Kuhlmann, „für unsere Produkte, die zur En­ergieeinsparung eingesetzt werden, ist das keine Option“. Daher wird es in Werk II hauptsächlich eigenentwickelte Fertigungsanlagen geben, die auf Energieeffizienz aus­gerichtet sind. Im Vergleich zu marktüblichen Anlagen ist der Energieverbrauch der Ei­genentwicklungen oft 50%, bei manchen Anlagen sogar zwei Drittel niedriger.

Eine dieser Eigenentwicklungen ist die Rotafusionsanlage. Die Fertigungslinie wurde von der GWK Kuhlmann speziell für monolitisch geschäumte Lüftungsrohre konstruiert. Die Anlage wird in Zusammenarbeit mit einem ebenfalls in Salzkotten ansässigen Sonderma­schinenbauer entwickelt und gebaut.

Die GWK Kuhlmann setzt auch beim Bau auf lokale Unternehmen aus der Region. Durch die Investition in ein neues Werk in unmittelbarer Nähe zum Hauptstandort werden die bestehende Arbeitsplätze vor Ort erhalten und über 25 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Gerne hätte man beim Bau auch auf Fördermittel zugegriffen, doch die Firmenleitung entschied sich dazu, lieber umgehend mit dem Bau beginnen zu können, anstatt auf die Bewilligung von Anträgen zu warten. „Durch die Pandemie sind die oftmals sehr zeitin­tensiven Beantragungsprozesse noch langwieriger geworden und auch die Banken treten aufgrund der Krise auf die Bremse. Kein akzeptabler Zustand für ein Unternehmen, das trotz Corona auf Expansionskurs ist“ berichten die Co-Geschäftsführer Fred Kuhlmann und David Meermeyer. Auch wenn ihnen dadurch eventuell Fördergelder entgangen sind, sind sie sich sicher mit dem zügigen Baubeginn die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Die Überbrückung bis zum Einzug in das Werk II wird ein Kraftakt werden, denn wir platzen aus allen Nähten. Die Auftragsbücher sind voll und die Kunden erwarten den Produktionsstart bereits im dritten Quartal diesen Jahres“.