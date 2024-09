GWK Kuhlmann präsentiert mit der Serie „IMI Globo“ eine weitere maßgeschneiderte Dämmungslösung für den Kaltwasser- und Kältebereich. Nach der erfolgreichen Einführung der Serien Danfoss ABQM 4.0 und Mefco BN und BD erweitert GWK Kuhlmann das Sortiment um eine passende Dämmung für die Rotguss-Kugelhähne der IMI Heimeier Serien Globo H und D.

Die diffusionsdicht verschließbare, abnehmbare und wiederverwendbare Armaturendämmung ES‑Box COOL wurde speziell für den Einsatz im Kälte- und Kaltwasserbereich entwickelt.

Die Dämmung setzt sich durch ihre Passgenauigkeit und Wiederverwendbarkeit deutlich von anderen Kältedämmungen ab. Sie ist zudem einfach anzubringen und lässt sich zerstörungsfrei abnehmen und wiederverwenden.

Der Kugelhahn aus Rotguss von IMI Heimeier wird in Kühl-/Heizungsanlagen sowie im Trinkwasserbereich als vielseitiges Absperrorgan eingesetzt. Die ES-Box COOL bietet eine einfache und effektive Lösung zur diffusionsdichten Dämmung der Armatur. Die Bedienung der Armatur ist auch im gedämmten Zustand jederzeit möglich.

Die Serie „IMI Globo“ wurde für den Temperaturbereich von -5°C bis 85°C getestet. Innerhalb dieser Temperaturbereichs gewährleistet die Dämmung einen zuverlässigen Schutz vor Kondensatbildung und Vereisung. Die Dämmung erfüllt die Anforderungen des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und der DIN 1988-200.

Alle Serien der ES-Box COOL sind passgenau, abnehm- und wiederverwendbar und müssen nicht verklebt werden. Die Installation gestaltet sich genauso einfach und zeitsparend wie bei anderen Produkten von GWK Kuhlmann. Um als Hersteller die Dichtheit und Funktionsfähigkeit der Dämmung sicherzustellen, ist die ES-Box COOL ausschließlich als geprüfte Kombination erhältlich. Jede ES-Box COOL wurde speziell für eine bestimmte Armatur entwickelt und im hauseigenen Prüflabor von GWK Kuhlmann getestet. Dabei werden die maximalen Parameter für diese spezifische Kombination festgelegt. Für diese Kombination und die bestätigten Parameter garantieren wir als Hersteller die einwandfreie Funktion der ES-Box COOL.

GWK Kuhlmann freut sich darauf, die ES-Box COOL und weitere innovative Produkte vom 08.10 bis 10.10.2024 auf der chillventa in Nürnberg vorzustellen. In Halle 7 am Stand 114 können die verschiedenen Serien live aus nächster Nähe erlebt werden.