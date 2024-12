Auch in diesem Jahr unterstützt HSK Duschkabinenbau viele Projekte und Organisationen sowie Schulen und Vereine.

Zu Weihnachten möchte das Unternehmen zudem noch einen besonderen Beitrag leisten – im Oktober wurden Kunden daher nach Spendenvorschlägen gefragt und aus einer Vielzahl von Einsendungen wurde sich für drei Projekte entschieden.

Folgende Projekte werden in diesem Jahr von HSK mit einer Spende gefördert:

Waymaker e.V.

Der Verein ermöglicht es Kindern in Not und extremer Armut, den Kreislauf von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu durch­brechen und langfristig Veränderung zu erfahren. Partner­organisationen helfen dabei, Familien in Afrika durch gezielte Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen.

Ingos kleine Kältehilfe – Hand in Hand e.V.

Ehrenamtliche Helfer unter­stützen Obdachlose und Bedürftige in Saarbrücken, indem sie ihnen täglich eine warme Mahlzeit anbieten und sie zudem mit heißen und kalten Getränken versorgen. Auch Schlafsäcke, Isomatten, warme Jacken usw. werden verteilt.

Hospizverein Brilon e.V.

Ehrenamtlich Mitwirkende begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu Hause, im Krankenhaus oder in Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Auf dem Weg des Abschiednehmens und des Trauerns erhalten auch die Angehörigen praktische und seelische Unterstützung.

„In dieser weihnachtlichen Jahreszeit sehnen wir uns nach Frieden, Stabilität und Perspektive in einer Welt voller Unsicherheiten. Treue und die gemeinsame Zusammenarbeit mit unseren Kunden bedeuten uns unglaublich viel, und dafür sind wir sehr dankbar.



Mit einem klaren Blick auf die Zukunft investieren wir hier im Sauerland mit Begeisterung in Weiterentwicklungen, Innovationen und Qualität, damit wir auch weiterhin die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Es erfüllt uns mit Freude, auch im neuen Jahr zusammen im Austausch zu sein und viele weitere, gemeinsame Erfolge zu teilen.



Wir wünschen Ihnen von Herzen wundervolle Festtage und ein gesundes, erfülltes Jahr 2025. Möge es Ihnen Glück und Zufriedenheit bringen.“ wünscht Joachim Schulte, geschäftsführende Gesellschafter von HSK.