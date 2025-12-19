Auch in diesem Jahr unterstützt HSK Duschkabinenbau zu Weihnachten verschiedene Projekte, Organisationen und Vereine.

Im Oktober wurden die Kunden des Unternehmens eingeladen, Vorschläge für förderwürdige Initiativen einzureichen. Die Resonanz war groß, zahlreiche Einsendungen gingen ein. Aus diesen wertvollen Empfehlungen hat HSK schließlich drei Projekte ausgewählt, die in diesem Jahr mit der Weihnachtsspende bedacht werden.

Folgende Projekte werden in diesem Jahr von HSK mit einer Spende gefördert:

Ingrid Kühne Stiftung

Kinder und Familien in Not, Menschen mit Behinderung sowie viele weitere Bedürftige erfahren von der durch die Kabarettistin Ingrid Kühne ins Leben gerufenen Stiftung schnelle und unbürokratische Unterstützung.

Global Aid Network (GAiN)

In über 50 Krisengebieten der Welt unterstützt die internationale Hilfsorganisation GAiN humanitäre Hilfsprojekte, leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und fördert Hilfe zur Selbsthilfe, wo immer es geht.

Förderverein für krebskranke Kinder der Uniklinik Köln

Leistet umfassende Unterstützung krebskranker Kinder, deren Eltern und Geschwister, u. a. durch Finanzierung eines Elternhauses – ein Zuhause auf Zeit für betroffene Familien.

Der geschäftsführende Gesellschafter Joachim Schulte bedankt sich bei den Geschäftspartnern von HSK:

„Weihnachten ist der Moment, um innezuhalten und Danke zu sagen.

Danke für Ihre Leistung im Jahr 2025 und für viele durchdachte Planungen sowie verlässliche Lösungen, die zu gelungenen Bädern und Duschplätzen beigetragen haben. Danke auch für Ihr Vertrauen und das starke Miteinander. Gemeinsam gestalten wir Orte voller Wärme, Ruhe und Komfort, an denen Menschen sich wohlfühlen. Das ist mehr als nur Handwerk – dafür haben Sie unseren vollsten Respekt.

Wir bleiben der zuverlässige Partner an Ihrer Seite: fair im Preis, stark im Service, klar und herzlich im Dialog. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2026.“