„Ob notwendiger Luftaustausch, Wärmerückgewinnung oder Bautenschutz: Lüftungsanlagen sind eine immer wichtiger werdende Komponente moderner Gebäude. Mit unserer Veranstaltungsreihe Forum Wohnungslüftung laden wir die Marktpartner der Lüftungsbranche ein, sich über Innovationen und Lösungen für die Planungspraxis auszutauschen“, so Dr. Jan Witt, Geschäftsführer der HEA-Fachgemeinschaft in Berlin. Seit 2009 richtet die HEA das Fachforum für Energieberater, Fachplaner, Architekten, Handwerk und Hersteller aus.

Dr.-Ing. Heinz-Jörn Moriske, Leiter Beratung Umwelthygiene im Leitungsbereich des Umweltbundesamtes, fügt hinzu: „Mit der Corona-Pandemie stieg der Bedarf an passenden Lösungen für eine gute Innenraumlufthygiene in der Breite – ob in Schulen und Kindergärten, Wohngebäuden oder öffentlichen Einrichtungen. Und genau dort setzen wir mit der Informationsveranstaltung in diesem Jahr an.“

Das 11. Forum Wohnungslüftung findet am 21. Juni 2022 im Hauptsitz des Umweltbundesamtes in der Bauhausstadt Dessau-Roßlau statt.

Im Fokus der Präsenzveranstaltung stehen praktikable Lösungen für gute Raumluftqualität. Einen besonderen Schwerpunkt werden Schulen und die Bewältigung der Pandemie durch lüftungstechnische Lösungen darstellen, die auch auf andere Innenräume, z. B. das Eigenheim oder Büro, übertragbar sind. Beispiele aus der Praxis, Grundlagen und Lösungen geben den Marktpartnern im 11. Forum Wohnungslüftung konkrete Handlungsempfehlungen.

Technikausstellung und Führung durch die UBA-Gebäudetechnik

Die Teilnehmenden können sich in einer Ausstellung über Lüftungsinnovationen informieren und in den direkten Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Lüftungsbranche treten. Vor Beginn des Forums erhalten Teilnehmende die Gelegenheit, einen Einblick in die Lüftungstechnik im nachhaltigen UBA-Gebäude zu gewinnen. Für die Führung ist eine separate Anmeldung erforderlich.

Energieeffizienz-Experten aufgepasst!

Fortbildungspunkte: Das Forum wird für die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 4 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 4 Unterrichtseinheiten (Energieberatung Nichtwohngebäude) und 4 Unterrichtseinheiten (Energieaudit DIN 16247:4) angerechnet.

Weitere Informationen, das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.forum-wohnungslueftung.de.

