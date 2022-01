Pressemeldung

G.U.T. unterwegs ins Jahr 2022. Seit Anfang der Woche sind zwei bisherige Niederlassungen der G.U.T.-GRUPPE als eigenständige G.U.T.-Partnerhäuser im Markt aktiv. Im hohen Norden nimmt darüber hinaus die G.U.T.

Schleswig-Holstein als Niederlassung der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG ihre Arbeit auf. Das Fachhandwerk kann sich also auch in der Region Kiel auf G.U.T.e Partner freuen. Ein Überblick.

G.U.T. Wesco Koblenz:

Als eigenständiges G.U.T.-Haus in die Zukunft

Die neue Heimat im Gewerbegebiet Metternicher Feld ist bezogen, die neue ELEMENTS-Ausstellung wird bald eröffnet, Mitarbeiter*innen und Kunden sind von Räumlichkeiten und Möglichkeiten begeistert - jetzt folgt der nächste Meilenstein für G.U.T. Wesco Koblenz. Die bisherige G.U.T.- Niederlassung geht als eigenständiges G.U.T.-Partnerhaus in die Zukunft. Stefan Thünker führt die Wesco Koblenz KG als persönlich haftender Gesellschafter.

G.U.T. Lawitzke:

Auf eigenen Beinen in Ostbrandenburg unterwegs

Die G.U.T. Lawitzke steht ihren Kunden seit Beginn des Jahres ebenfalls als eigenständiges Partnerhaus der G.U.T.-GRUPPE zur Seite. Axel Lawitzke führt das Haus als persönlich haftender Gesellschafter. Seit der Gründung Anfang des Jahres 2020 entwickelte sich die G.U.T. Lawitzke als Niederlassung der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG äußerst positiv. So positiv, dass das Unternehmen mit der Eigenständigkeit den nächsten Schritt geht. In den vergan­genen Monaten baute die G.U.T. Lawitzke ihre Standorte, ihr Team und ihren Service für das Fachhandwerk auf und aus. G.U.T.es noch besser zu machen, das nimmt sich die G.U.T Lawitzke in der Region Ostbrandenburg weiter vor.

Start der G.U.T. Schleswig-Holstein

Ganz im Norden G.U.T. unterwegs. Wie berichtet, hat die G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG zum 1. Januar 2022 eine neue Niederlassung eröffnet. Fachhandwerker im nördlichen und mittleren Schleswig-Holstein profitieren künftig vom Vertriebsteam der G.U.T. Schleswig-Holstein mit Sitz im Raum Kiel. Christian Pohl führt operativ als Niederlassungsleiter die Geschäfte.

Bernd Reinke, persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG: „Mit der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG und sogar schon seit unserer Gründung im Jahr 2008 bieten wir Menschen auf dem Weg in die Selbständigkeit sowie anderen Unternehmen die außergewöhnliche Chance, unter dem Dach eines starken Partners zu wachsen. Die Entwicklung zeigt eindrucksvoll, wie die Kolleg*innen vor Ort diese Möglichkeiten nutzen und damit den Weg zu einem eigenständigen G.U.T.-Partnerhaus mit großer Leidenschaft und im Sinne unserer Kunden vom Fachhandwerk gehen. Das freut mich sehr.“