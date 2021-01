Ein G.U.T.er Start ins neue Jahr. Unter Leitung von Wolfgang Gläser hat sich die G.U.T.-Niederlassung in Nürnberg seit ihrer Gründung 2019 sehr positiv entwickelt, so dass das Team dem Fachhandwerk seit dem 1. Januar 2021 nun als eigenständiges Unternehmen und damit als 50. G.U.T.-Partnerhaus unter dem Namen G.U.T. GLÄSER KG zur Seite steht.

G.U.T. unterwegs mit noch mehr Möglichkeiten. Vom jetzigen Standort in Nürnberg zieht die Mannschaft ab dem 1. April 2021 in einen Neubau in der Manfred-Roth-Straße in Fürth. Dort steht dem Fach­handwerk neben einem ABEX - mit einem bewährten Team und allen Produkten und Serviceleistungen für den schnellen Bedarf auf der Baustelle - künftig auch eine moderne ELEMENTS-Badausstellung zur Verfügung.

Wolfgang Gläser führt die G.U.T. GLÄSER KG seit Jahresbeginn als persönlich haftender Gesellschafter. Er betont: „Wir haben uns im Sinne unserer Kunden und mit einer motivierten Mannschaft im Jahr 2019 auf den Weg gemacht und freuen uns sehr, dass unser Angebot so gut angenommen wird. Mit unseren neuen Möglichkeiten in Fürth und als eigenständiges G.U.T.-Partnerhaus gehen wir nun gemeinsam mit unseren Industrie-Partnern und dem Fachhandwerk den nächsten Schritt. Analog und digital, kompetent und zukunftsorientiert."

Bernd Reinke, Sprecher der G.U.T.-GRUPPE und persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG: „Die Entwicklung unserer Niederlassung in Nürnberg hat schon in den ersten Jahren gezeigt, welches Potenzial sich unter dem Dach der G.U.T.-GRUPPE bietet. Ich freue mich sehr auf die weitere Entwick­lung der G.U.T. GLÄSER KG innerhalb unserer bundesweit vernetzten Gruppe, die mit jetzt 50 Partnerhäusern dem Fachhandwerk flächen­deckend zur Verfügung steht."