Die ÖkoFEN Pelletakademie liefert technik- und praxisorientiertes Grundlagenwissen sowohl vor Ort in Mickhausen und Reichenbach, als auch Online. Das Schulungsprogramm 2021 steht unter www.oekofen.de/de/pelletakademie zum Download bereit und kann zudem unter Tel. 08204 2980-0 oder per E-Mail an info@oekofen.de kostenlos bestellt werden. Bild: ÖkoFEN

Die ÖkoFEN Pelletakademie bietet auch 2021 ein umfassendes Fortbildungsprogramm für Fachhandwerker an. Wie im vergangenen Jahr setzt ÖkoFEN verstärkt auf Online-Schulungen. Seminare vor Ort sind an ausgewählten Schulungsstandorten auch wieder geplant.

ÖkoFEN, Europas Spezialist für Pelletheizungen, bietet mit der Pelletakademie seit Jahren renommierte Schulungen rund um die klimafreundliche Pelletheiztechnik an, die in kompakter Form den Brückenschluss von Theorie und Praxis vollziehen. Speziell für Fachhandwerker der Heizungs-, Sanitär- und Klimabranche stehen 2021 eine Vielzahl hochwertiger Fortbildungsmöglichkeiten auf dem Programm. Die jeweiligen Kurse werden von langjährig erfahrenen Schulungsexperten geleitet und vermitteln fundierte Einblicke beispielsweise zur Einbringung und Montage von Pelletheizungen sowie deren Regelung, Hydraulik und Wartung. Hinzu kommen technische Produktschulungen, Grundlagen zur Pelletheizung, Anlagenplanung und Pelletlagerung. Bei aktuellem Pandemie-Geschehen sind Fachhandwerker-Seminare vor Ort an den beiden ausgewählten Pelletakademie-Standorten Mickhausen (Bayern) und Reichenbach (Sachsen) verfügbar. Mit den praxisnahen Schulungen können sich Fachhandwerker professionell auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Heizsystemen vorbereiten und erhalten wertvolle Tipps zum zeitsparenden Einbau und Installation.



Zudem setzt ÖkoFEN mit Online-Schulungen für Fachhandwerker weiter auf digitale Präsenz. Neben den bekannten Feierabendterminen (17.00 bis 18.00 Uhr) gibt es künftig auch Schulungen im Rahmen eines digitalen Meisterfrühstücks (10.30 bis 11.30 Uhr) sowie zusätzliche Früh-termine (7.30 bis 9.00 Uhr) mit vertiefender praktischer Ausrichtung. Ganz neu im Online-Schulungsprogramm stehen auch die Titel Wartung, Einbringung und Montage sowie ÖkoFEN Online Monitoring - Einfacher Anlagensupport über das Internet. In Kürze werden hier die Grundlagen zu den technischen Handgriffen und den Online Service-Tools vermittelt.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.oekofen.com/de-de/online_schulungen/ möglich.