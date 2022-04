Pressemeldung

Das Fachhandwerk jeden Tag einen G.U.T.en Schritt voran­zubringen, das ist der Anspruch der G.U.T. Frömcke. Als Niederlassung der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG verbindet der Großhändler die Stärken einer großen und bundesweit vernetzten Gruppe mit der Leidenschaft und dem Wissen persönlicher Ansprechpartner vor Ort. Von ihrem Betriebsgelände in der Straße Am Borsigturm aus steht das Team mit seinen mehr als 25 Jahren Branchen­erfahrung dem Fachhandwerk mit Rat und Tat zur Seite.

„Mit unserem Logistik-Netzwerk, unserer Beratung, den vielen Bauvorhaben, die wir bereits erfolgreich realisiert haben und mit unseren digitalen Lösungen, mit denen das Fachhandwerk auch in Zukunft Ansprechpartner Nummer 1 für den Endkunden bleibt, sind wir ein starker Partner in einer großartigen Stadt“, betont Daniel Frömcke, dessen Team in den Regionen Berlin und Brandenburg unterwegs sein wird. Und das mit Produkten aus sämtlichen Bereichen der Haustechnik sowie digitalen Lösungen wie den intelli­genten Werkzeugen aus der DigitalBox.

Ein weiteres wichtiges Thema für die G.U.T.-Niederlassung ist der Umweltschutz. Daniel Frömcke: „Als junge Niederlassung der G.U.T.-Gruppe legen wir unseren Fokus auf einen ganz­heitlichen Service, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz und die damit verbundenen regenerativen Technologien.

Mit uns gestalten unsere Kunden aktiv die Energiewende.“

Bernd Reinke, persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG: „Mit unserer Niederlassung in Berlin, einem erfahrenen und kompetenten Team sowie mit der geballten Servicepower der G.U.T.-Gruppe bieten sich der G.U.T. Frömcke vielfältige Möglichkeiten, gemeinsam mit ihren Kunden zu wachsen. Unter einem starken Dach startet die G.U.T. Frömcke in eine gute Zukunft.“