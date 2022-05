Pressemeldung

Das Bewusstsein für eine gute Raumluftqualität hat sich in den letzten zwei Jahren merklich erhöht. Mobile Luftreiniger sind eine gute Maßnahme im Kampf gegen Atemwegserkrankungen. Daikin ergänzt sein Produktportfolio, das bereits aus den beiden hochwirksamen Standgeräten Daikin MC55W und MCK55W besteht, um zwei weitere Luftreiniger – dem Daikin MCK70YV und dem MC 30YV.

Daikin Luftreiniger vereinen die hochwirksame HEPA Filtertechnologie, die patentierte Flash Streamer Technologie und eine aktive Plasma-Ionen-Entladung zur Zersetzung von Proteinen in der Luft in einem Gerät. Bei der Flash Streamer Lösung werden anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft ausgelöst, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können. Das renommierte französische Labor Institut Pasteur de Lille hat die Wirksamkeit der Daikin Luftreiniger bestätigt: Es wurde dabei formal nachgewiesen, dass die Daikin Modelle MCK55W, MC55W/VB, mehr als 99,98 % des humanen Coronavirus HCoV-229E in 2,5 Minuten inaktivieren.

Luftreiniger Daikin MCK70YV

Der neue Luftreiniger MCK70YV hat wie der MCK55W zusätzlich eine leistungsstarke Luftbefeuchtung integriert, die zum Schutz vor trockener Luft und damit auch vor Viren beiträgt. Außerdem zersetzt der Luftreiniger MCK70YV dank neuer Twin Streamer Technologie Bakterien und Viren doppelt so schnell wie die Vorgängerversion. Er ist flüsterleise im Betrieb (18 dB(A)) und aufgrund seiner höheren Flächenabdeckung von bis zu 96 m² (gemäß NRCC 54013) und des maximalen Luftstroms von 420 m³/h für große Räume in Wohn- und Gewerbegebäuden geeignet. Hochwirksame HEPA Filter mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren sind auch im neuen Gerät standardmäßig enthalten.

Luftreiniger Daikin MC30Y

Im Sommer 2022 wird Daikin mit dem MC30Y einen weiteren neuen Luftreiniger auf den Markt bringen. Der Luftreiniger überzeugt mit einem neuen, dezenten Design und besonders kompakten Maßen 450 mm x 270 mm x 270 mm (Höhe x Breite x Tiefe). Er ist mit einem Luftvolumenstrom von bis zu 180 m3/h für Raumgrößen bis maximal 46 m² geeignet. Mit einer besonders leisen Betriebsweise von 19 dB(A) gehört er zu den leisesten Luftreiniger Baureihen. Der MC30Y ist mit einem Desodorierungsfilter ausgestattet und verfügt über einen Schlaf-Modus, bei dem er besonders leise arbeitet, sowie einen Turbo-Modus für schnell Luftreinigung. Die Anzeigenhelligkeit kann individuell eingestellt werden, was vor allem für den Einsatz nachts im Schlafzimmer optimal ist.