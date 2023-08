Keine Öffnungszeiten, weniger Stress, mehr Flexibilität: Die G.U.T.-GRUPPE erweitert mit neuen elektronischen Zugangssystemen für ihre ABEXe jetzt die logistischen Ser-vices für ihre Fachhandwerkskunden um eine weitere Dienstleistung. Die ABEX 24/7-Entnahmestellen vereinfachen den Warenbezug enorm, schaffen mehr Flexibilität bei der Tagesplanung und verringern den Zeitdruck auf den Baustellen. Denn ab sofort ist das Fachhandwerk in der Lage, rund um die Uhr an den ABEX 24/7-Standorten auf bis zu 9.000 Produkte des täglichen Bedarfs zuzugreifen. Der individuelle Zugangs-Code wird über die G.U.T. APP erzeugt – einfach, unkompliziert und sicher.

Die Auftragsbücher des Fachhandwerks sind voll, die freien Zeitfenster knapp. Das erhöht den Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Warenbeschaffung. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten an Material für den täglichen Bedarf auf den Baustellen zu kommen. Mit den ABEX 24/7-Entnahmestellen reagiert die G.U.T.-GRUPPE auf das sich verändernde Einkaufsverhalten des Fachhandwerks. Das ist jetzt nicht nur in der Woche nach Feierabend, sondern auch bei Notfällen am Wochenende voll handlungsfähig.

Bernd Reinke, persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG zieht in seiner Funktion als G.U.T.-Sprecher nach der umfangreichen Testphase und zum Start der ersten sieben G.U.T.ABEX 24/7-Entnahmestellen ein erstes Fazit: „Von Anfang an traf das Projekt den Nerv unserer Kunden – und die Begeisterung wächst. Deshalb werden wir sukzessive die Anzahl der ABEX 24/7-Standorte erhöhen, um diesen Service bundesweit flächendeckend für das Fachhandwerk anbieten zu können.“ Bis Ende des Jahres sollen drei weitere G.U.T. ABEX 24/7-Entnahmestellen ihre Türen öffnen.

Wie funktioniert G.U.T. ABEX 24/7? Über die G.U.T. APP meldet sich der G.U.T.-Kunde mit seinen Zugangsdaten bei G.U.T. ONLINE PLUS an. Im Bereich „24/7“ kann er sich automatisch einen QR-Code erzeugen lassen, mit dem sich die Türen des ABEX 24/7 öffnen lassen. Über den Scan erhält er Zugang zum Verkaufsraum und wird für den Einkauf freigeschaltet. Sind die Produkte im Einkaufskorb, müssen nur noch die Lagerplatzetiketten am Regal mit der APP gescannt und die Artikelmengen eingetragen werden. Über die APP können gleich mehrere Warenkörbe für unterschiedliche Aufträge erstellt werden. Sind die Warenkörbe in ONLINE PLUS abgeschickt, muss sich der Kunde nur noch am Gate im Ausgangsbereich ausloggen – damit ist der Einkauf abgeschlossen. Einfach. Schnell. Ohne Wartezeit.

Der Film zu G.U.T. ABEX 24/7

G.U.T. APP | Download-Optionen:

Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=de.gcgruppe.mobile.gut&pli=1

AppStore: apps.apple.com/de/app/g-u-t/id561425299?l=de&ls=1

ABEX 24/7 in der G.U.T.-GRUPPE:

G.U.T. GLÄSER KG | Fürth

WESCO KG | Siegen

G.U.T. OFFENBURG KG | Offenburg

G.U.T. FELDTMANN KG | Lübeck

G.U.T. BIRK KEMPTEN KG | Kempten

G.U.T. BRÖTJE HANDEL KG | Oldenburg

G.U.T. BRÖTJE HANDEL KG | Saterland