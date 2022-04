Pressemeldung

„Guido erklärt’s“ – so lautet die neue Erklärfilm-Reihe des Fachverbandes SHK NRW mit Guido Bruzek. In den kurzen Videos erläutert der Sachverständige und technische Referent für Verbraucher verständlich unterschiedliche Fragestellungen zu Heizung, Trinkwasser, Abwasser, Lüftung und rund ums Bad. Die Reihe startet mit dem sperrigen Begriff „Installateurverzeichnis“ und der recht unbekannten Bedeutung für Eigentümer*innen und Betreiber*innen von Immobilien.

Die ersten beiden Filme sind im Schulterschluss mit dem BDEW – Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - Landesgruppe NRW – entstanden:

Guido erklärt’s – Was ist ein Installateurverzeichnis

Hier erklärt Guido, wer eigentlich an Gas- und Trinkwasserinstallationen arbeiten darf; was das mit den Netzbetreibern und Verordnungen wie der AVBWasserV und NDAV zu tun hat; welche Bedeutung das alles für Eigentümer*innen hat; wer Installateurverzeichnisse offiziell führt und wo man diese findet.

Guido erklärt’s – Was sind Betreiberpflichten

Dieses Mal erklärt Guido Schritt für Schritt, was eigentlich zum privaten Gas- und Trinkwasser-Hausanschluss gehört und was in der Regel laut Vertragsunterlagen mit dem Netzbetreiber die Pflichten eines Betreibers sind, um diese auch gut in Schuss zu halten.

Teilen und einbetten ausdrücklich erwünscht

„Wir klären Verbraucher über die Themen auf, die aus Sicht des SHK-Handwerks angesprochen werden müssen. Im Falle des Installateurverzeichnisses bedeutet das ganz klar: Gas- und Wasseranschlüsse sind die Domäne des eingetragenen SHK-Fachbetriebs“, berichtet Natascha Daams, Pressesprecherin des Fachverbandes SHK NRW. Und sie legt nach: „Das ist nun der Auftakt unserer Reihe mit Guido Bruzek. Weitere Themen werden folgen. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge aus der Unternehmerschaft.“

Die Videos sind vom YouTube-Kanal des Fachverbandes SHK NRW aus frei verfügbar. Wir appellieren an Innungen, Fachbetriebe, aber auch Netzbetreiber und andere Marktpartner die Erklärfilme für Beiträge in den Sozialen Medien zu verwenden oder auf Websites einzubinden.