NORDWEST-Fachhandelspartner benötigen im digitalisierten Handel Systeme und Prozesse, die durchgängig sind und fest definierten Kriterien unterliegen. Mit NW Connect, dem NORDWEST­Gütesiegel, werden Systemhäuser ausgezeichnet, deren Warenwirtschaftssysteme diese Bedingungen erfüllen. So wurde aktuell der mittlerweile vierte Dienstleister prämiert.

„Es freut uns, dass wir nun SE Padersoft mit NW Connect auszeichnen konnten. Das Unternehmen passt gut zu unserer Digitalisierungsstrategie und hat schon einige unserer Handelspartner im Bereich der ERP-Systeme erfolgreich angebunden“, berichtet Martin Reinke, NORDWEST­Hauptbereichsleiter IT & E-Business. Durch das Gütesiegel muss sich nicht mehr der Handelspartner kümmern, ob seine Warenwirtschaftssysteme auf dem aktuellsten Stand sind und verschiedene Prozesse, wie elektronische Bestellungen, abbilden. Er kann sich ganz auf das von NORDWEST vergebene Gütesiegel verlassen.

Aber welche Kriterien müssen die Systemhäuser erfüllen, um das begehrte Siegel zu erhalten? Möglich sein müssen unter anderem Anbindungen an den eSHOP, elektronische Bestellungen, Bestellbestätigungen, Lieferscheine sowie Rechnungen, Lagerbestandsabfragen online sowie Schnittstellen zu NW365.DATACONNECT. „Nur wenn diese Kriterien vollständig erfüllt sind, können unsere Handelspartner an der Digitalisierung ganzheitlich teilhaben und gelassen in die Zukunft sehen“, ergänzt Thomas Cramer, Bereichsleiter E-Business & IT-Beratung, „sie erhalten damit die Sicherheit, dass das verwendete Warenwirtschaftssystem, die digitalen Prozesse zwischen ihnen und NORDWEST abbilden kann.“