Pressemeldung

Gemeinsam verschlossen die Geschäftsführer Jan Opländer und Christian Schlegel die Zeitkapsel und verbrachten diese in der Wand des Erdgeschosses des neu entstehenden Firmensitzes. v.l.n.r.: Jan Opländer und Christian Schlegel der Louis Opländer GmbH, Marius Drahtler der Planungsgruppe Drahtler GmbH und Maria Freundlieb der FREUNDLIEB Bauunternehmung GmbH & Co. KG

„Nach den Entbehrungen der vergangenen Monate war es uns besonders wichtig dieses einmalige Bauereignis unseres neuen Firmensitzes mit der gesamten Mitarbeiterschaft zu begehen. Dazu haben wir bewusst für diesen Zeitraum keine Termine gelegt, den Anrufbeantworter eingeschaltet und sind mit allen gemeinsam zum entstehenden Firmensitz gefahren. Das entstehende Gebäude ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für viele von ihnen war es das erste Mal ihren neuen Arbeitsplatz zu sehen. Wir legen großen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem zukünftigen Arbeitsplatz identifizieren.“ betont Geschäftsführer Jan Opländer.

Vor den Augen der Gäste befüllte Geschäftsführer Jan Opländer die Zeitkapsel. Neben Belegen der aktuellen Geschehnisse wie der aktuellen Tageszeitung, Geldstücken, einem Corona Test sowie eine FFP2 Maske wurden Pläne sowie Presseartikel über das Gebäude, eine aktuelle Unternehmenspräsentationen sowie eine Dokumentation der zurückliegenden 150-jährigen Firmengeschichte für die Nachwelt gesichert.

Ein zusätzliches Highlight der Veranstaltung bildete die Unterzeichnung des Letters of Intent zwischen der Technischen Universität Dortmund, vertreten durch den Kanzler Albrecht Ehlers und dem Dekan der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen Prof. Dr. Mike Gralla und der Louis Opländer GmbH. Mit dieser Absichtserklärung belegen die beiden Parteien ihre Kooperation deren Ziel es ist, durch gegenseitigen Austausch Forschung, Lehre und Entwicklung der Gebäudetechnik im Hinblick auf Nachhaltigkeit voranzubringen. Im Zentrum steht der Gedanke, dass eine nachhaltige Gebäudetechnik im Zusammenhang mit der Konstruktion und dem Entwurf der Gebäude konzipiert werden muss, wie es das Dortmunder Modell Bauwesen vorsieht. Im Vordergrund der Kooperation soll die Entwicklung und Nutzung des neu entstehenden Gebäudetechniklabors der Firma Louis Opländer in kooperativen Projekten mit der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der TU Dortmund stehen.

Neben einer modernen und kommunikativen Bürowelt entstehen auch eine neue Ausbildungswerkstatt sowie ein Bereich zu Vorfertigung von Komponenten für eine effektivere Montage auf Baustellen. Zudem wird die oben benannte Laborfläche für eine enge Kooperation mit dem neu etablierten Lehrstuhl für Technische Gebäudeausrüstung der TU Dortmund berücksichtigt.

Das Besondere an diesem Projekt ist: Der Antrag für den Bau wurde bei der Stadt Dortmund als erster sogenannter BIM-basierter Bauantrag eingereicht. Dies ist ein Meilenstein, nicht nur in der fast 150­jährigen Firmengeschichte von Louis Opländer, sondern in der Digitalisierung des Bauwesens.

Corona Info: Um die gesundheitliche Sicherheit zu gewährleisten, wurde bei der Belegschaft zuvor ein Antigen Schnelltest durch den Betriebsarzt durchgeführt. Entsprechend der geltenden Corona­Schutzregeln kamen die knapp 90 Gäste der Grundsteinlegung nur nach Vorlage eines Negativtests oder den Nachweis des vollständigen Impfschutzes zusammen.