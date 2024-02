Aufbauend auf die solide Leistung der letzten Jahre erzielte Grundfos einen Rekordumsatz von 4,6 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 4,2 Prozent, was mit den Unternehmenszielen in Einklang steht. Die Einnahmen (EBIT vor Sondereinflüssen) stiegen ebenfalls auf einen Rekordwert von 578 Mio. Euro gegenüber 529 Mio. Euro im Jahr 2022 an. Das EBIT entspricht einer Gewinnmarge von 12,5 Prozent.

Wachsende Schlüsselmärkte

„Mit unseren Finanzergebnissen sind wir zufrieden. Wir haben hart gearbeitet, um unsere Führungsposition zu behaupten, den Umsatz zu steigern und solide Ergebnisse zu erzielen. Trotz einer weltweiten Marktabschwächung, durch die wir in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine geringere Nachfrage verzeichnet haben, ist es uns gelungen, in Schlüsselmärkten wie Deutschland und Großbritannien ein ganzjähriges Wachstum zu erzielen und in den USA im zweistelligen Prozentbereich zu wachsen. Ebenso wichtig ist, dass unsere Kundenzufriedenheit einen historischen Höchststand erreicht hat und wir große Fortschritte bei der Umsetzung unserer Wasser- und Klimaziele realisiert haben”, sagt Poul Due Jensen, Konzernpräsident und CEO bei Grundfos.

Zu den weiteren bedeutenden Höhepunkten für Grundfos im Jahr 2023 gehören zweistellige Wachstumsraten sowohl im Bereich der kommerziellen Gebäudetechnik als auch im neu hinzugekommenen Bereich der industriellen Wasseraufbereitung.

Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit

Im Jahr 2023 konnte Grundfos seine gesamten CO₂ -Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent und seinen eigenen Wasserverbrauch um sieben Prozent senken. Da 99 Prozent der Emissionen des Unternehmens durch den Betrieb der verkauften Produkte verursacht werden, hat Grundfos große Anstrengungen in den Bereichen Produktinnovationen und Vertriebsaktivitäten unternommen, um die Energie- und Wassereffizienz der Kunden zu verbessern.

„Unser Ziel ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen. Deswegen bin ich außerordentlich stolz auf die Fortschritte, die wir 2023 im Bereich Nachhaltigkeit erzielt haben – sowohl im Hinblick auf unsere eigenen Emissions- und Wassereinsparungen als auch auf die, die unsere Kunden mit unserer Hilfe erreicht haben, und auf den Zugang zu sauberem Trinkwasser, den wir Millionen von bedürftigen Menschen ermöglicht haben”, sagt Poul Due Jensen und fügt hinzu:

„Dank der hervorragenden Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, die Grundfos dazu verholfen hat, diese hart erarbeiteten Ergebnisse zu erzielen, konnten wir unserem Versprechen nachkommen, die Ressource Wasser zu respektieren, zu schützen und zu fördern. Wir sind gleichzeitig sehr darüber erfreut, dass auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so hoch ist wie nie zuvor.“

Die Jahresabschlüsse der Gruppe werden in Dänischen Kronen (DKK) ausgewiesen. Die Zahlen in Euro werden zu einem festen DKK/EUR-Wechselkurs von 7,45 umgerechnet.