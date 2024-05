GRUNDFOS ist eines der weltweit führenden Wassertechnologieunternehmen mit mehr als 19 000 Mitarbeitenden in über 60 Ländern. Unsere Fähigkeiten verpflichten uns, innovative Lösungen für die weltweiten Wasser- und Klima-Herausforderungen zu entwickeln und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Deshalb haben wir den Mut, Dinge zu tun, vor denen andere zurückschrecken. Wir sind der Meinung, dass Innovationen nicht nur zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse beitragen sollen, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber der Menschheit sind. Denn was wirklich zählt, ist nicht der schnelle Gewinn, sondern der Einfluss, den wir nehmen können.

Arbeitsplatz: Hybridposition

Stellenstandort (kurz): Erkrath, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 40699

Contract Type: Full-Time

Anstellungsart: Unbefristet

Als Außendienstmitarbeiter - DBS (m/w/d) stellen Sie den direkten Kontakt mit unseren Kunden her – mit Ihrem Erfolg sichern Sie unser weiteres Wachstum!

Mit mehr als 19 000 engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen produziert und vertreibt GRUNDFOS jährlich weltweit mehr als 17 Millionen Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, Wasserwirtschaft und Industrie. Als einer der größten und innovativsten Pumpenhersteller der Welt tragen wir eine besondere Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Umwelt. Verantwortungsbewusstsein, Vorausdenken und Innovation prägen unser Handeln

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams in der Region Mitte suchen wir für den Raum Nord-Hessen, Sauerland, Ost-Westfalen einen

Außendienstmitarbeiter Gebäudetechnik - DBS (m/w/d) für Handel / Handwerk

Was Sie erwartet

In Ihrem Verkaufsgebiet übernehmen Sie die Verantwortung für die Pflege des Kundenbestandes und die Neuakquise im Heizungs- und Sanitärfachgroßhandel sowie im Heizungs- und Sanitärfachhandwerk. Sie beraten Ihre Kunden hierbei in technischen Fragen und legen Pumpen sowie Pumpensystemlösungen für diese mit dem Ziel aus, unsere Produkte ideal am Markt zu platzieren und zu vertreiben.

Produkteinführungen begleiten Sie aktiv und präsentieren diese vor Ort. Als Netzwerker (m/w/d) haben Sie Spaß an der Durchführung von Kundenschulungen und Mitwirkung in Gremien und Verbänden.

Sie sind verantwortlich für die Marktanteile beim Fachhandwerk und Fachgroßhandel in Ihrem Verkaufsgebiet. Zur weiteren strategischen Entwicklung des Gebietes erstellen Sie die Jahresplanung und verfolgen die Umsetzung Ihrer Ziele kontinuierlich. Stetige Markt- und Wettbewerbsbeobachtung sowie die Pflege Ihrer Kundendaten und Besuchsinformationen mithilfe einer CRM-Software sind für Sie eine Selbstverständlichkeit.



Zusammen mit den anderen Teammitgliedern erarbeiten Sie Kundenbindungsmaßnahmen und setzen diese, sowie Verkaufsaktionen, eigenverantwortlich um.

Was wir von Ihnen erwarten

Abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf von mindestens

3 - jähriger Regelausbildungsdauer (z.B. Industriekaufmann, Speditionskaufmann, Bankkaufmann, Bauzeichner, technischer Zeichner, Elektroniker, Anlagenmechaniker)

Zusätzliche Berufserfahrung zu den Fachkenntnissen mehr als 3 bis zu 5 Jahren (mehrjährig)

Vertriebliche Affinität und Kundenorientierung

Kommunikationsstärke, Eigenmotivation, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Reisebereitschaft

Englischkenntnisse auf dem Level Intermediate (Lesen, Sprechen, Schreiben)

EDV-Kenntnisse (Microsoft Office, SAP, CRM-Software, etc.)

Was wir Ihnen bieten

Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Umfeld

Arbeiten in einer menschen- und werteorientierten Organisationskultur

Trainingsmöglichkeiten (u. a. unternehmenseigene Akademie am Headquarter in Dänemark)

Modernes Arbeitsumfeld beim Markt- und Innovationsführer

Eigenverantwortliches Arbeiten bei flexibler Gestaltung unter Beachtung von Kernarbeitszeiten

PME Familienservice

Und, haben wir Sie neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Als Grundfos-Mitarbeiter (m/w/d) kannst Du diesen Wandel mitgestalten − ganz gleich, in welchem Bereich Du tätig bist oder welche Position Du hast.

Ein integratives Team

Wenn Dir diese Position zusagt und Du bereit bist, Deine Fähigkeiten und Ideen einzubringen, dann bewirb Dich gerne bei uns. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unsere Unternehmensziele nur durch die Integration kompetenter Fachkräfte erreichen können – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Sexualität, köperlicher Fähigkeiten oder Alter.