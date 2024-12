Grundfos zeigte auf der IFH/Intherm seine innovative Mischkreislösung Mixit. Anders als bei herkömmlichen Mischkreisen sind bei der All-in-one-Lösung alle erforderlichen Komponenten bereits in die kompakte Regeleinheit integriert.

Das aufwendige Verrohren, Verkabeln und Isolieren einzelner Komponenten entfällt, auch die Kommunikation zwischen Regeleinheit und Sekundärkreispumpe (Magna3 oder TPE3) erfolgt drahtlos per Funkschnittschnelle. Insgesamt reduziert sich der Aufwand für Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme von Mischkreisen damit um bis zu 50 Prozent.

Die Regeleinheit ist komplett ausgestattet mit Kugel- und Rückschlagventil, integriertem Schrittmotor, Vortex-, Temperatur- und Drucksensoren sowie einer intelligenten Temperatur­regelung. Auch für die Anbindung an die Gebäudeleittechnik ist die Einheit bereits steckerfertig ausgerüstet. Über die integrierte RJ45-Schnittstelle kann sie per Internetverbindung auch über die Cloudlösung Grundfos BuildingConnect angesteuert werden. Damit lässt sich auch ohne Leittechnik auf Meldungen und mehr als 100 Datenpunkte zugreifen, um den Betrieb ortsungebunden zu überwachen und zu optimieren. Inbetriebnahme und Leittechnik- oder BuildingConnect-Anbindung sind Dank nutzerfreundlicher Assistenzfunktionen und der Smartphone-App Grundfos GO schnell und einfach einzurichten.

Die Mischkreislösung ist vielseitig einsetzbar. Sie kann als 2- oder 3-Wege-Ventil und sowohl für Einspritz- als auch für Beimischschaltungen betrieben werden. Sie eignet sich für typische Anwendungen in Radiatoren- und Fussboden-Heizsystemen und für Kälteanwendungen wie Konvektoren-Lüftungsanlagen, Kühlsysteme und kombinierte Heiz-/Kühlsysteme. Hydraulisch deckt die Baureihe lückenlos Kvs-Werte von 0,63 bis 40 m³/h ab. Die Lösung kann sowohl stand-alone wie auch Leittechnik-geführt betrieben werden. Komfort- und Konnektivitätsfunktionen lassen sich jederzeit per App freischalten, Eingriffe in die Hardware sind dafür nicht erforderlich. Insgesamt ist Grundfos Mixit eine äußerst flexible, zukunftsfähige Lösung, die Konstruktion, Installation und den optimalen Betrieb von Mischkreisen erheblich erleichtert.