Nicht erst seit dem gefallenen Startschuss für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) am 17. September dieses Jahres sind Nah- und Fernwärme in aller Munde. Nah- und Fernwärmenetze gelten als Schlüsseltechnologien in der Wärmewende, um den notwendigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu schaffen, und können gleichzeitig – nachhaltig erzeugt und intelligent genutzt – einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Energiekosten leisten.

Die gute Nachricht: Bereits heute sind Lösungen zur Optimierung von Fernwärmenetzen vorhanden, von denen zuletzt auch energieintensive Abnehmer, wie gewerbliche und kommunale Gebäude, maßgeblich profitieren können. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Gewährleistung einer bedarfsorientierten Versorgung. Grundfos iGRID bietet eine kostengünstige und förderfähige Lösung, die es den Betreibern erlaubt mit geringem Aufwand bereits jetzt mit einer Netztransformation zu beginnen und sich zukunftsorientiert aufzustellen. Dies erfolgt durch die Aufteilung der Fernwärmenetze in intelligent geregelte Temperaturzonen. Durch eine intelligente Datenerfassung und -auswertung in Echtzeit lässt sich die Energieversorgung in diesen Zonen gezielter an den Bedarf anpassen, Wärmeverluste um bis zu 20 Prozent minimieren und dabei die Vorlauftemperaturen absenken. Mit dem Ergebnis, dass CO 2 -Emissionen gespart, alternative Energiequellen eingesetzt und die Lebensdauer der Leitungen auf über das dreifache erhöht werden können.

