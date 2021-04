Der Plus X Award ist mit unabhängigen Fachjuroren aus über 80 Branchen, 23 strategischen Partnern und mehr als 700 teilnehmenden internationalen Marken der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Gütesiegel in sieben Kategorien zeichnen Produkte mit echtem Mehrwert aus. Gewürdigt werden unter anderem innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie ergonomische und ökologische Produkteigenschaften. Produkte, die in ihrer Gattung besonders herausragen, werden zusätzlich als 'Produkt des Jahres' ausgezeichnet. Der Plus X Award ist international anerkannt und besteht seit mittlerweile 18 Jahren.

Mit der außergewöhnlich umfassenden Auszeichnung der Comfort BU/BXU würdigt der Award ein Produkt, das die Zuverlässigkeit und Effizienz der vielfach bewährten Baureihe Comfort mit digitaler Funktionalität und Bedienung verbindet. Besonderes Merkmal des ausgezeichneten Modells ist eine Zeitschaltuhr mit digitalem Ziffernblatt auf der Frontseite. Mit der Zeitschaltuhr lässt sich der Zirkulationsbetrieb energiesparend auf Zeiträume begrenzen, in denen typischerweise Warmwasser benötigt wird.

Die Eigenschaften der Ende 2020 eingeführten Zirkulationspumpe haben die Juroren in gleich fünf Kategorien überzeugt - eine Häufung, die beim Award selten vorkommt und für Grundfos trotz wiederholter Auszeichnungen in der Vergangenheit ein absolutes Novum ist. Beim Gütesiegel in der Kategorie 'High Quality', die unter anderem die Langlebigkeit von Produkten berücksichtigt, punktet die Comfort BU/BXU mit der bewährten Konstruktion der Comfort PM Baureihe. Sie basiert auf einem robusten Kugelrotor mit integriertem Laufrad, der ohne Welle auskommt. Durch die dreidimensionale Bewegung des Rotors und den Wegfall eines Spaltrohrs ist die Pumpe weit weniger anfällig für Kalkablagerungen. Zudem kommen langlebige Werkstoffe wie ein korrosionsbeständiges Messinggehäuse zum Einsatz.

In den Award-Kategorien Design, Bedienkomfort und Funktionalität geht es vor allem um sinnvolle Zusatzfunktionen, die ohne große technische Komplexität umgesetzt und intuitiv zu bedienen sind. Genau das zeichnet den digitalen Timer der Comfort BU/BXU aus. Die Pumpe besitzt an der Frontseite ein digitales 24-Stunden-Ziffernblatt mit umlaufenden LED-Anzeigen, Bedienelementen sowie LED-Symbolen für verschiedene Betriebszustände. Bei der Inbetriebnahme kann der Installateur die voreingestellten Zirkulationszeiträume entweder einfach übernehmen oder bequem anpassen, indem er per Tastendruck die LEDs auf dem Ziffernblatt bewegt. Aktuelle Uhrzeit und Timerphasen sind jederzeit auf dem digitalen Ziffernblatt zu erkennen.

Auch in der Kategorie Ökologie haben die Juroren der Comfort BU/BXU das Plus X Award Gütesiegel verliehen. Zum einen ermöglicht die Zeitschaltung der Pumpe, den Zirkulationsbetrieb auf typische Entnahmezeiten zu begrenzen und dadurch Wärmeverluste durch unnötige Zirkulation zu reduzieren. Zum anderen arbeitet die Pumpe Dank des Permanentmagnetmotors und einer optimierten Hydraulik hocheffizient, die Leistungsaufnahme ist mit 5-7 Watt sehr gering. Wie alle Pumpen der Comfort-Baureihe ist auch dieses Modell konform mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG).

"In der Vergangenheit haben bereits mehrere Produkte aus unserem Hause beim Plus X Award die besondere Auszeichnung als 'Bestes Produkt des Jahres' erhalten, aber noch nie ist ein Produkt von uns in gleich fünf Kategorien ausgezeichnet worden", freut sich Markus Henning, Vertriebsdirektor DBS D-A bei Grundfos. "Das zeigt, dass wir mit unserem Konzept, praktische, energiesparende Funktionen installations- und nutzerfreundlich umzusetzen, richtig liegen. Die Comfort BU/BXU ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots an Zirkulationspumpen und wird auch im Markt sehr gut angenommen."