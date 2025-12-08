In Verbindung mit der Grundfos GO App bietet die Alpha2 GO zahlreiche smarte digitale Features, unter anderem das 'Guided Setup', eine intelligente Assistenzfunktion für Inbetriebnahme und Austauschsituationen. Für den einfachen Austausch decken zwei Baugrößen jetzt die meisten Umwälzpumpen und 70 Prozent der Grundfos Kesselpumpen ab und können per App sogar die werkseitigen Einstellungen der Bestandspumpen übernehmen.

Eine weitere Neuheit ist die neue Generation der TPE3 Inline-Pumpen. Die Baureihe bietet jetzt mit einheitlichen Modellen Motorleistungen von 0,25 bis zu 22 kW mit MGE-Motoren der höchsten Effizienzklasse IE5. Auswahl, Installation und Inbetriebnahme sind durch weniger Modelle, hohe Konnektivität und einen einheitlichen Einrichtungsassistenten noch einmal deutlich einfacher. Zusammen mit einer leistungsstärkeren Motorisierung der TPE Serien 1000 und 2000 decken TPE-Inlinepumpen zukünftig Motorleistungen von 0,25 bis 90 kW mit IE5-Energieeffizienz ab.

Das neue Steuergerät PM Guard macht es möglich, das smarte Hauswasserwerk Scala2 als kleine Druckerhöhungsanlage normkonform direkt an das kommunale Wasserversorgungsnetz anzuschließen. Das wandmontierte Gerät verfügt über integrierte Voreinstellungen, die den länderspezifischen Normen und Vorschriften entsprechen, darunter DIN 1988-500 und die bevorstehende Aktualisierung der EN 806-2 für Europa.

In Verbindung mit der Druckerhöhungsanlage Hydro MPC stellt Grundfos die neue Steuerung Geniecon für Mehrpumpensysteme vor. Neu sind die intuitivere, zeitsparende Bedienung, eine Assistenzfunktion für die Inbetriebnahme ('Guided Setup') und ein Software- und Konnektivitätskonzept mit nahtloser Cloud-Anbindung und der Möglichkeit von Software-Upgrades und Firmware-Updates per Smartphone-App.

Erstmals war Grundfos auf der ISH mit einem zweiten Messestand im Ausstellungsbereich 'Intelligente Gebäudesteuerung' vertreten. Der Hersteller präsentiert dort innovative Pumpenlösungen für die nahtlose Integration in die Gebäudeautomation, darunter Druckerhöhungs­anlagen für die Trinkwasserversorgung, Abwasserhebeanlagen, Pumpenmotoren sowie Mischkreislösungen, die sowohl für die Leittechnik-Anbindung vorbereitet sind als auch ohne GLT per Cloudlösung gesteuert werden können.