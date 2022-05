Pressemeldung

Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels, aktueller Krisen und rasant steigender Kosten für Öl und Gas ist der effiziente Umgang mit Energie wichtiger denn je. Bei Heizungssystemen können Pumpen dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund präsentiert Grundfos auf der IFH in Nürnberg sein aktuelles Programm an hocheffizienten Heizungspumpen und Lösungen für Mischkreise.

Klassiker mit und ohne hydraulischen Abgleich

Mit mehr als fünf Millionen Exemplaren weltweit ist die Baureihe Alpha die meistverkaufte Heizungspumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die aktuellen Modelle Alpha2 und Alpha3 repräsentieren mit einem hocheffizienten Permanentmagnet-Motor, AutoAdapt-Technologie mit selbsttätiger Anpassung der Kennlinie und strömungstechnisch optimierter Hydraulik den Stand modernster Pumpentechnik. Mit einem Energieeffizienz-Index (EEI) kleiner gleich 0,15 (Modell Alpha2 25-40 180) bietet die Baureihe nach wie höchste Effizienz in dieser Klasse. Hinzu kommen Praxismerkmale wie ein echter Trockenlaufschutz, sicheres Anlaufen und einfacher Einbau mit werkzeuglosem elektrischen Anschluss.

Immer wichtiger werden auch bei kleineren Modellen die Kommunikationsfunktionen. Sowohl Alpha2 als auch Alpha3 sind für den hydraulischen Abgleich mit dem Grundfos-Verfahren vorbereitet. Für die Alpha2 ist zum Auslesen der Daten der Alpha Reader erforderlich, die Alpha3 kann ohne Reader direkt mit dem Smartphone kommunizieren. Außerdem verfügt die Alpha3 über zusätzliche Software-Funktionen, etwa frei einstellbare Proportional- und Konstantdruckkurven und eine integrierte Schaltuhr. Beide Modelle sind in zwölf verschiedenen Typen in den Nennweiten 15, 25 und 32 mit Nennförderhöhen von vier bis acht Metern lieferbar.

Der hydraulische Abgleich mit Hilfe der Pumpe ist eine gute Möglichkeit, bei Bestandsanlagen zwei ebenso wirkungsvolle wie leicht durchzuführende Modernisierungsmaßnahmen zu verbinden. Der hydraulische Abgleich mit Alpha2 und Alpha3 erfolgt mit der kostenlosen App GO Balance. Für den Abgleich startet der Installateur die App und folgt einfach den Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Nach Eingabe einiger Basisdaten und einer Kalibrierungsmessung bei geschlossenen Ventilen öffnet der Installateur nacheinander einzeln die Ventile und passt die Voreinstellung an, bis die Cockpit-Anzeige der App im grünen Bereich steht. Der gesamte Abgleich lässt sich ohne weitere Hilfsmittel leicht durchführen und dauert bei einem typischen Einfamilienhaus weniger als zwei Stunden. Der Abgleich kann die Effizienz der Heizungsanlage um bis zu 20 Prozent steigern, und der Pumpentausch rechnet sich schon bei geregelten Bestandspumpen, die älter als zehn Jahre sind. Beide Maßnahmen sind förderfähig.

Nassläufer in großen und kleinen Baugrößen

Für größere Anlagen stht die Magna3 zur Verfügung. Die vielfach ausgezeichnete Pumpe ist mit 45 Typen und über 220 Modellen die am weitesten gefächerte Nassläufer-Baureihe am Markt und zählt zu den energieeffizientesten Pumpen ihrer Klasse. Zum Ausstattungsumfang gehören praxisnahe Funktionen wie die AutoAdapt-Regelung mit selbsttätiger Anpassung der Kennlinie, Förderstrombegrenzung, integrierte Wärmemengenerfassung und ein TFT-Display mit übersichtlicher Benutzerführung und praktischen Assistenzfunktionen. Über die integrierte Funkschnittstelle lässt sich die Magna3 besonders komfortabel per Smartphone mit der App Grundfos GO einstellen und verwalten. Die App bietet unkomplizierten Zugriff auf alle Betriebsdaten, Einstellungen und Meldungen sowie die Möglichkeit, Einstellungen zeitsparend für mehrere Pumpen vorzunehmen, zu dokumentieren und sogar als Profildatei zu im- oder exportieren.

Durch ihre hohen Wirkungsgrade bietet die Magna3 auch die Möglichkeit, Bestandspumpen zielgenau durch kleinere Typen zu ersetzen, mit deutlichen Einsparungen bei Betriebs- und Investitionskosten. So lässt sich die Förderleistung einer alten Magna 40-100 mit einer aktuellen Magna3 32-100 oder sogar einer Magna3 25-120 erreichen. Für solche Fälle bietet Grundfos Adaptersets für Zulauf- und Druckseite an, um beispielsweise Rohrverschraubungsmodelle an einen vorhandenen Flanschanschluss sowie die Einbaulänge anzupassen. Durch die kleinere Type lassen sich Energieverbrauch, Betriebskosten und Investitionskosten für Pumpe und Komponenten reduzieren.

Mischkreis als All-in-one-Lösung

In vielen Heizungsanlagen werden Mischkreise eingesetzt, um die Vorlauftemperatur an unterschiedliche Anforderungen anzupassen, etwa bei Systemen mit Radiatoren und Fußbodenheizung. Mit der Komplettlösung Mixit bietet Grundfos die Möglichkeit, den Aufwand für Planung, Installation und Inbetriebnahme auf die Hälfte zu reduzieren. Die erforderlichen Komponenten wie Ventile, Sensoren und Temperaturregler sind bereits in der kompakten Regeleinheit integriert, das heißt der Installateur muss statt bis zu zehn Einzelkomponenten lediglich die Regeleinheit und die Magna3 als Sekundätkreispumpe einbauen. Das aufwendige Verrohren und Verkabeln einzelner Komponenten entfällt, auch Pumpe und Regeleinheit kommunizieren drahtlos per Funkschnittschnelle miteinander. Mixit kann als Standalone-Lösung betrieben oder von der Leittechnik gesteuert werden und ist flexibel als 2- oder 3-Wege-Ventil für Einspritz- und Beimischschaltungen einsetzbar. Für den Stand-alone-Betrieb ist die Regeleinheit bereits in der Standardausführung komplett ausgestattet für einen hohen Regelkomfort. Zusätzliche Funktionen lassen sich als Software-Upgrade per Grundfos GO Remote App freischalten.

Trinkwarmwasser-Zirkulation

Warmwasser-Zirkulationsleitungen gehören mittlerweile zum Standardkomfort in Wohngebäuden. Die bedarfsgerechte Steuerung von Zirkulationspumpen hilft dabei, die unweigerlich entstehenden Wärmeverluste zu minimieren. Mit der Baureihe Comfort bietet Grundfos für diese Anwendung unterschiedliche Lösungen an. Zeitgesteuert arbeitet die Comfort 15-40 BU/BXU mit integriertem digitalen Timer. Über das frontseitige 24-Stunden-Ziffernblatt mit umlaufenden LED-Anzeigen lassen sich Betriebszeiträume für unterschiedliche Tageszeiten einstellen. Die Timerphasen sind auf dem digitalen Ziffernblatt leicht zu erkennen, zudem zeigt ein eigenes LED-Symbol den Timerbetrieb an.

Das Modell Comfort 15-40 BA/BXA passt sich mit einer smarten AutoAdapt-Steuerung dem Nutzungsverhalten an. Die Pumpe registriert mit Hilfe eines Temperatursensors, wann warmes Wasser entnommen wird, speichert die Information fortlaufend über 14 Tage und nutzt die erkannten Zeitmuster, um eine Wasserentnahme vorherzusagen und sich selbsttätig ein- und auszuschalten. Eine intelligente Lösung, die mit kürzeren Pumpenlaufzeiten und geringeren Wärmeverlusten den Energieeinsatz für die Warmwasserzirkulation minimiert.