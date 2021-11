Pressemeldung

Danfoss bietet im November neue Termine für das kostenlose Schulungsprogramm zur Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) an. SHK-Fachhandwerker können sich in der dreiteiligen Kursreihe ausführlich über die aktuellen BEG-Richtlinien sowie den hydraulischen Abgleich bei bestehenden Heizkörper- und Fußbodenheizungssystemen informieren. Der Leistungsnachweis erfolgt über den Grünen Schein zur BEG-Förderung. Zusammen mit dem Zertifikat erhalten die Teilnehmer ein Danfoss Fußballpaket.

Danfoss, einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Wärmetechnik, setzt seine Schulungsreihe zur Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) fort. Am 17., 23. und 25. November finden wieder drei aufeinander aufbauende Online-Kurse statt, in denen sich SHK-Fachhandwerker über die BEG-Förderrichtlinien sowie den förderrelevanten Nachweis des hydraulischen Abgleichs in bestehenden Heizungsanlagen informieren können. Die Teilnahme ist kostenlos. Als Leistungsnachweis wird abschließend der Grüne Schein zur BEG-Förderung ausgestellt. Zudem erhalten alle Teilnehmer ein Danfoss Fußballpaket.

Im ersten Teil der Schulungsreihe erhalten die SHK-Spezialisten einen detaillierten Überblick über BEG-förderfähige Systemkomponenten und Nachweisverfahren für Einzelmaßnahmen in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Die nachfolgenden Kurse behandeln Berechnung und Nachweis des hydraulischen Abgleichs bei bestehenden Heizkörper- und Fußbodenheizungssystemen. Unter Einsatz der Berechnungstools Installer App und DanBasic 6 sowie des Onlinemoduls „Fußbodenheizung im Bestand“ und anhand eines detaillierten Ablaufplans wird die Kalkulation nach Verfahren A und B gemäß VdZ-Bestätigungsformular exemplarisch vorgeführt.

Einen Überblick über aktuelle Termine und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Interessenten hier.