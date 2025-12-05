Die Notwendigkeit einer erfolgreichen Wärmewende und welche Rolle dabei Wärmepumpen spielen - diese Themen standen im Mittelpunkt eines Besuchs der niedersächsischen Landtagsabgeordneten Marie Kollenrott und Britta Kellermann (Bündnis 90/Die Grünen) beim Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron in Holzminden. Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein und der Leiter der Abteilung Public Affairs, Dr. Hendrik Ehrhardt, betonten im Gespräch die gute Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass die deutsche Heizungsindustrie aktuell noch zu den Weltmarktführern gehöre – die internationale Wettbewerbsfähigkeit ohne einen starken deutschen Wärmepumpen-Heimatmarkt jedoch gefährdet sei, da die Wärmepumpe weltweit den Gaskessel als Standard-Wärmeerzeuger bereits abgelöst habe.

Die aktuellen deutschen Branchenzahlen sprechen eine deutliche Sprache, so Dr. Kai Schiefelbein: „Insgesamt läuft der Wärmeerzeugermarkt mit am Jahresende voraussichtlich verkauften rund 650.000 Geräten zwar auf ein fast schon historisches Tief hinaus – zuletzt wurden vor 15 Jahren so wenig Heizungen verkauft. Mit einem Anteil von fast 50 Prozent zum Halbjahr ist die Wärmepumpe aber erstmals das meistverkaufte Heizsystem“, so Schiefelbein. „Das ist zumindest eine gute Nachricht und Beleg dafür, dass die aktuelle Mischung aus Ordnungsrecht und Förderung funktioniert. Das Wachstum des Wärmepumpenmarktes ist gerade vor dem Hintergrund wichtig, dass alle Heizungshersteller massiv in den Aufbau von Produktionskapazitäten investiert haben.“ Ein zu starkes Zurückdrehen der gesetzlichen Vorgaben oder der Förderung spiele in Bezug auf den Wirtschaftsstandort Deutschland mit dem Feuer. Eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen – ohne die gleiche Wirkung wie die bisherigen Regelungen – wäre zudem weder europarechts- noch verfassungskonform.

„Die Energiewende darf nicht an wechselnden Regierungen scheitern“, betonte Britta Kellermann während des Austauschs. „Unternehmen wie Stiebel Eltron brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, um langfristige Investitionen in klimaneutrale Technologien zu tätigen. Die Realität zeigt: Technologieneutralität ohne klare Priorisierung der Wärmewende ist eine Illusion. Jeder Euro, der noch in fossile Heizsysteme fließt, ist eine Fehlinvestition – und untergräbt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit in einer Schlüsselbranche.“

Die Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen politischen Ankündigungen und tatsächlicher Umsetzung zu Verzögerungen bei dringend notwendigen Kapazitätsausbauten führe. Während andere Länder wie die USA oder China mit klaren Förderprogrammen und langfristigen Strategien ihre Märkte stärkten, behinderten unkoordinierte Gesetzgebungsprozesse in Deutschland die Transformation. „Wir können es uns nicht leisten, weiter Zeit zu verlieren. Die Wärmewende muss jetzt kommen – mit klaren Vorgaben, beschleunigten Genehmigungsverfahren und einer konsequenten Abkehr von fossilen Technologien“, so Kollenrott.