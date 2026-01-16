16.01.2026  Pressemeldung Alle News von TUCAI

Gründung der Tucai Deutschland GmbH

Die Tucai Gruppe, ein global agierender Hersteller von flexiblen Verbindungssystemen für die SHK-Branche, freut sich, mit der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft einen weiteren Meilenstein ihrer internationalen Expansion bekanntzugeben.

Mit der neuen Gesellschaft stärken wir unsere Präsenz auf dem deutschen Markt und schaffen die Grundlage, unsere Kunden künftig noch direkter, schneller und effizienter zu unterstützen. Die Niederlassung mit Büro- und Lagerflächen unterstreicht unser kontinuierliches Bestreben nach Wachstum und Internationalisierung.

Sie ergänzt unsere bestehenden Standorte in Spanien, Bulgarien, Vietnam und China und ermöglicht es uns, Ihnen weltweit marktnah hochwertige Produkte und Services anzubieten.

Wir freuen uns auf die weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, Sie künftig auch in Deutschland noch besser betreuen zu können.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne hier

Ihre Tucai Gruppe

TUCAI, S.A.
C/LLOBATERES, 10-12, POLÍGONO INDUSTRIAL SANTIGA
E- 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS (BARCELONA)
Spanien
Telefon:  +34 937189562
www.tucai.com
