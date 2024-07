Hochmotiviert steigt der 57-jährige Außendienstmitarbeiter am 2. Juli 2024 auf sein Fahrrad, um eine außergewöhnliche Reise an der Schwarzen Hütte im Rappenalptal in Oberstdorf für den guten Zweck anzutreten. Foto: Gerhard Groß

In nur acht Tagen fährt Gerhard Groß, Außendienstmitarbeiter der Grünbeck-Werksvertretung WaS Wassersysteme Schwaben in Gersthofen, mit dem Fahrrad vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt Deutschlands. Dabei treibt ihn vor allem eins an: Der gute Zweck! Auch die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH unterstützt dieses Sternstunden-Projekt des Bayerischen Rundfunks sowohl finanziell als auch mit Verpflegungsstationen.

Gerhard Groß ist beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Privat fährt er gerne Fahrrad – und hat nun diese Passion in ein einzigartiges Projekt umgesetzt: Er fährt in acht Tagen mit dem Fahrrad mehr als 1.200 km vom Süden in den Norden Deutschlands, um Gutes zu tun. Die ganze Aktion wird von Sternstunden e.V., einer Spendenorganisation des Bayerischen Rundfunks, flankiert. Die eingenommenen Spenden werden in Projekte für Kinder und somit in unsere Zukunft investiert.

Für die gute Sache noch schneller am Ziel

Am 2. Juli 2024 ist es soweit: Gerhard Groß steigt auf sein Fahrrad (ohne E-Motor!), um eine außergewöhnliche Reise zu beginnen. In zehn Tagen möchte er quer durch ganz Deutschland fahren. Startpunkt im Süden ist die Schwarze Hütte im Rappenalptal bei Oberstdorf, das Ziel der Ellenbogen auf der Insel Sylt. Die Route führt ihn durch die schönsten Ecken Deutschlands, von der schwäbischen Alp, über Rothenburg, das Taubertal, die Lüneburger Heide bis hin zur Nordsee. Und auch wenn auf der Strecke einige Hürden zu überwinden sind, die Oberschenkel brennen, eine Reifenpanne auftritt und ein Wespenstich schmerzt, gibt der 57-Jährige nicht auf und bleibt fokussiert. Schließlich erreicht er – mit dem „inneren Schweinehund als einzigem Gesprächspartner“ – sogar zwei Tage schneller sein Ziel als geplant. „Total ausgepowert, aber überglücklich“, wie er erzählt.

Grünbeck unterstützt mit großer Begeisterung

Als die Firma Grünbeck von der bemerkenswerten Aktion des Außendienstmitarbeiters erfährt, ist schnell klar, dass sie das Projekt unterstützen wird: Mit einem Beitrag von 1 Euro pro gefahrenen Kilometer zeigt der Wasseraufbereitungsspezialist aus Höchstädt einmal mehr, dass soziales Engagement und Verantwortung zu seinen Werten zählen. Bei insgesamt 1.245 zusammengekommenen Kilometern entspricht die Grünbeck-Spende 1.245 Euro für Sternstunden e.V.

Einige Grünbeck-Vertretungen wie die Würzburger Werksvertretung Papajewski oder die Grünbeck-Niederlassungen Niedersachsen und Hamburg stellen zudem für Gerhard Groß an verschiedenen Verpflegungsstationen eine Stärkung bereit und unterstützen das Vorhaben auf diese Weise.

Die besondere Radl- und Benefizaktion lässt sich auf Instagram nachverfolgen: Auf dem Profil des 57-Jährigen (@gerhard67gross) und unter den Hashtags #Oberstdorf_Sylt_Fahrrad und #Radeln_fuer_Sternstunden. Auch nach erfolgreichem Zieleinlauf sind weitere Spenden für das Projekt erwünscht. Diese können auf folgendes Konto eingezahlt werden:

Sonderkonto für besondere Anlässe Sternstunden e.V.

Verwendungszweck: Oberstdorf-Sylt für Sternstunden

IBAN: DE08 7005 0000 0007 0510 00

BIC: BYLADEMM (Bayern LB)