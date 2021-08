Pressemeldung

Messen, Ausstellungen oder Thekentage besuchen – all dies ist seit längerem coronabedingt nicht beziehungsweise sehr eingeschränkt oder nur virtuell möglich. Aber wie kann ein persönlicher Dialog trotzdem stattfinden?

Nachdem der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH das Handwerk sehr am Herzen liegt, hat sie sich dafür entschieden, an allen 25 Standorten deutschlandweit eine Roadshow abzuhalten. An jeweils drei Eventtagen finden wöchentlich von Anfang August bis Ende Oktober bei den Grünbeck-Werksvertretungen und Niederlassungen Roadshow-Termine statt. Hier können sich interessierte Fachhandwerker ein Bild von den Produktneuheiten in den Bereichen Enthärtung, Filtertechnik oder auch Heizungsschutz machen. Vor Ort werden sie vom erfahrenen Fachpersonal routiniert zu allen Themen rund um die Wasseraufbereitung beraten. Außerdem wird für das leibliche Wohl gesorgt; die Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich eingehalten.

„Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Daher wollen wir mit der Roadshow ein Zeichen setzen und weiterhin den individuellen Austausch pflegen“, so Grünbeck-Geschäftsführer Dr. Günter Stoll. Matthias Wunn, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation, dazu weiter: „Wir möchten nicht nur auf digitale Formate setzen, sondern aktiv die Kundennähe suchen. Deshalb haben wir unsere Promotion-Tour auch unter das Motto ‚Näher dran‘ gestellt. Mit der Roadshow haben wir uns ein neues Konzept ausgedacht und möchten dadurch den bisherigen Trend, Marktanteile zu gewinnen, weiter fortsetzen.“