Pressemeldung

Nicht überall hat Leitungswasser eine so hohe Qualität wie in Deutschland. Ist es, etwa im Ausland, verkeimt, gechlort oder bestehen Zweifel an der Sauberkeit, kaufen Wohnmobil- und Wohnwagen-Reisende oft Wasser in Flaschen oder Kanistern, um auf Nummer sicher zu gehen. Der Wasserfilter clearliQ travel des Wasseraufbereitungsspezialisten Grünbeck erspart diesen Aufwand und sorgt für stets sauberes, keim- und geruchsfreies Wasser an Bord.

Mit dem neuen Wasserfilter bekommen Wohnmobil- und Wohnwagenreisende nicht nur weltweit höchste Trinkwasserqualität. Sie entlasten auch ihr Portemonnaie und die Umwelt durch den Verzicht auf Plastikflaschen und -kanister. Zudem arbeitet der Filter komplett ohne Chemie, dennoch entfernt das System 99,99 Prozent der Bakterien, groben Schmutz wie Sand oder Schwebstoffe sowie Gerüche.

Für den clearliQ travel hat Grünbeck die Hymer GmbH & Co. KG als Kooperationspartner gewonnen. Der Hersteller von Reisemobilen, CamperVans und Caravans vertreibt den Wasserfilter über sein internationales Händlernetz und bietet das Filtersystem für die Fahrzeuge der Baureihen HYMER B-Klasse ModernComfort und HYMER B-Klasse MasterLine als Zusatzausstattung direkt ab Werk an. Nachrüsten lässt sich der clearliQ travel ohne große Fachkenntnisse in praktisch allen Reisemobilen, CamperVans und Caravans – selbst bei beengten Platzverhältnissen. Er misst nur 170 x 300 x 125 mm (B x H x T).

Eingebaut wird der Filter hinter dem Frischwassertank, sodass selbst bei einer Verkeimung des Tanks stets sauberes Trinkwasser aus Hahn oder Duschkopf sprudelt – bis zu 250 Liter pro Stunde. Dank besonders langlebiger Filter steht ein Kartuschentausch nur alle 5.000 Liter beziehungsweise alle sechs Monate an. Werkzeug ist dafür nicht erforderlich.

In der Kartusche sorgt eine Kombination verschiedener Filterarten für die hervorragende Reinigung, ohne dabei einen nennenswerten Druckverlust im System zu verursachen. Im ersten Schritt reinigt der Aktivkohlefilter das Wasser von Trübung, Schwebstoffen und Gerüchen. Anschließend entfernt das speziell entwickelte Hygieneelement die Bakterien mithilfe des selektiven Membranverfahrens. Erhältlich ist der clearliQ travel im Hymer-Originalteile-Shop.