Grünbeck wird der Status „Offizielles Leitprojekt 2024“ vom KUMAS Umweltnetzwerk für ein innovatives Verfahren zur Spülabwasseraufbereitung für Schwimmbäder verliehen. In feierlichem Rahmen nahmen am 5. Dezember 2024 (von links) Markus Müller, Landrat Landkreis Dillingen a. d. Donau, Jürgen Weißenburger, Aufsichtsratsvorsitzender bei Grünbeck sowie die Grünbeck-Verantwortlichen Christian Zehetgruber und Andreas Trinkl den Preis im Augsburger Kongress am Park entgegen. Bild: KUMAS

Die Grünbeck AG, führender Wasseraufbereitungsspezialist aus Höchstädt, wurde für die Spülabwasseraufbereitungsanlage spaliQ:RU als „Offizielles Leitprojekt 2024“ des KUMAS-Umweltnetzwerks ausgezeichnet. Die Anlage gilt als innovatives Verfahren zur Spülabwasseraufbereitung für Schwimmbäder und wird bereits unter anderem in der WWK-Arena des FC Augsburg eingesetzt. Am 5. Dezember 2024 wurde die Auszeichnung in feierlichem Rahmen in Augsburg vergeben.

Jedes Jahr verleiht KUMAS – das Kompetenzzentrum Umwelt e. V. aus Augsburg – herausragenden Umweltinnovationen den Status „Offizielles Leitprojekt“. Diese Auszeichnung würdigt seit 1998 zukunftsweisende Entwicklungen, die durch ihre wegweisende Technologie und außergewöhnliche Umweltkompetenz überzeugen. Die ernannten Leitprojekte stammen aus Bayern, weisen signifikante Verbesserungen in den Bereichen Umwelt und Ressourcenschutz auf und unterstützen aktiv die nachhaltige Entwicklung. Die unabhängige KUMAS-Jury setzt sich aus Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen, darunter Unternehmen, Kommunen, Kammern sowie Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen.

Neue Grünbeck-Technik sorgt für Effizienzsteigerung und Energieeinsparung

Das prämierte Projekt von Grünbeck umfasst eine innovative Spülabwasseraufbereitungsanlage zur Wasserentsalzung im Bereich der Schwimmbadtechnik namens spaliQ:RU. Die Anlage kombiniert ein mebranunterstütztes, kapazitatives – also elektrochemisches – Deionisationsverfahren mit einer vorgeschalteten Ultrafiltration und einer nachgeschalteten Chlor-Desinfektionsstufe. Für die Entsalzung wird ein elektrisches Gleichspannungsfeld zwischen zwei Elektroden angelegt. Während des Prozesses wechseln sich kontinuierlich Phasen der Adsorption und Desorption ab.

Trinkwassereinsparung von bis zu 80 Prozent

Indem das Spülabwasser die verschiedenen Aufbereitungsstufen dieser kombinierten revolutionären Technologie durchläuft, werden nicht gewollte Schmutzstoffe, Chemikalien und Salze umfassend und umweltschonend entfernt. Das aufbereitete Wasser kann erneut verwendet werden, wodurch eine Trinkwassereinsparung von bis zu 80 Prozent ermöglicht wird. Das zurückgewonnene Wasser muss auch nicht mehr für die Nutzung im Becken erwärmt werden, was signifikante Energiesparpotenziale erschließt. Somit leistet das von Grünbeck erforschte und entwickelte Verfahren einen wegweisenden Beitrag zur nachhaltigen Ressourcennutzung und setzt damit neue Maßstäbe im Umweltschutz.

Auch Fußballer profitieren von der innovativen Technik

Nach einem harten Match geht es für viele Fußballspieler erst einmal ins Entspannungs- bzw. Entmüdungsbecken. Hier erholt sich der Körper im temperierten Wasser und die Regeneration der Muskeln wird unterstützt. Bereits seit 2009 kommt beim Entmüdungsbecken der Fußballarena des FC Augsburg Grünbeck-Schwimmbadtechnik zum Einsatz. Ende 2023 erfolgte eine energetische Optimierung dieser Technik. Zum einen wurde als Ersatz eines Sandfilters eine hochmoderne Grünbeck-Ultrafiltrationsanlage installiert, die aus dem Beckenwasser Keime wie Viren und Bakterien filtert. Ergänzend wird seitdem auch die vom KUMAS-Umweltnetzwerk prämierte Spülabwasseraufbereitungsanlage erfolgreich eingesetzt. Die Kombination der beiden Grünbeck-Anlagen sorgt für beste Wasserqualität und entspannte Fußballprofis.