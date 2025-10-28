28.10.2025  Pressemeldung Alle News von Caleffi

Große Neuigkeiten bei Caleffi Deutschland! 🎉

Nun ist es so weit!

Am 29. Oktober 2025 feiern wir die Eröffnung unseres neuen Hauptsitzes – und das auf über 1.000 m² Bürofläche, verteilt auf drei Ebenen voller Innovationen, Teamspirit und moderner Technik.

Neue Büros.
Ein eigenes Labor.
Ein topausgestatteter Schulungsbereich.
Ein Ort, an dem Ideen wachsen und Zukunft gemacht wird.

Seit über 65 Jahren steht Caleffi für Qualität, Fortschritt und praxisnahe Lösungen im Heizungs-, Klima- und Sanitärbereich.
Mit unserem neuen Standort zeigen wir: Wir gehen weiter voran – mit Leidenschaft, Know-how und einem klaren Blick in die Zukunft.

„Mit dem neuen Hauptsitz schaffen wir nicht nur optimale Bedingungen für unser Team, sondern auch Raum für echten Austausch mit Partnern, Kunden und Fachleuten der Branche“, sagt Harald Sauseng, Geschäftsführer Caleffi Deutschland.

Ein Meilenstein, der zeigt: Wir gestalten Zukunft – gemeinsam!

Video neuer Caleffi Hauptsitz

Caleffi Armaturen GmbH
Caleffi Armaturen GmbH
Daimlerstraße 3/Dieselstraße 64
63165 Mühlheim am Main
Deutschland
Telefon:  06108 - 9091-0
www.caleffi.de
