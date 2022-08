Beim Warmwasserspeicher der SMART Linie von Austria Email – Marke ACV basiert alles auf einem Tank-in-Tank System. Während der äußere für das Heizungswasser aus STW 22 besteht, wurde der innere für Trinkwasser aus Edelstahl hergestellt. Dank seiner großen Wärmetauscherfläche, die 1,5- bis 2,5-mal größer ist als bei konventionellen Rohrschlangensystemen, können vor allem große Brauchwassermengen in sehr kurzer Zeit erwärmt werden, wodurch sich sowohl Speichervolumen als auch Energieverluste reduzieren. Und das Beste: Da der Trinkwasserbehälter komplett mit dem Heizungswasser umspült ist, wird es bei einer stabilen Temperatur über 60°C gespeichert, was die Bildung von Legionellen verhindert. Durch die besondere Edelstahlkonstruktion ist eine Korrosionsbeständigkeit garantiert. Und nicht nur das: Die Konstruktion der gewellten Wände, die durch Druckschwankungen in leichte Schwingungen versetzt werden, verhindert zusätzlich die Entstehung von Kalkablagerungen. Während die Modelle SMART EW und Comfort E wandhängend sind und über ein elektrisches Heizelement verfügen, können die Modelle Smart E und ME mit einem zusätzlichen Heizelement aufgerüstet werden.

