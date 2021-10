Ein Luftwechsel in Innenräumen durch konditionierte Frischluft sorgt für eine optimale Raumluftqualität. Dies wirkt sich positiv auf das individuelle Temperaturempfinden aus und erhöht gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden. Abgesehen von den eben genannten positiven Effekten bietet eine regelmäßige Frischluftzufuhr auch in Bezug auf die Virenlast in der Luft Abhilfe – z.B. in Hinblick auf SARS-CoV-2. Nach aktuellem Kenntnisstand wird durch einen möglichst hohen Frischluftanteil in Innenräumen ein sogenannter „Verdünnungseffekt" erzielt, durch den die Konzentration an Aerosolen und dementsprechend an Viren in der Raumluft reduziert werden kann. Lüftungsanlagen, wie sie Daikin anbietet, gewährleisten die regelmäßige Abfuhr verbrauchter oder belasteter Raumluft, sorgen für die notwendige und kontrollierbare Frischluftzufuhr und unterstützen somit den Verdünnungseffekt.

Daikin Lüftungsgeräte für jede Raumgröße

Daikin vertreibt eine breite Produktpalette an Lüftungsgeräten für verschiedene Anwendungen und Raumgrößen. Bei zentralen und dezentralen Anwendungen mit Frischluftversorgung – beispielsweise in Büros, Hotels, Ladenlokalen oder Restaurants bis hin zu Produktions- und Messehallen – sind Daikin Lüftungsgeräte die ideale Lösung.

Die Daikin Geräte der Modular-Serie L, R und P

Für dezentrale Anwendungen, wie zum Beispiel für den Einsatz in Shops oder im Büro, eignet sich besonders das kompakte Decken-Lüftungsgerät Modular L. Daikin bietet die Modular L-Serie in sechs Gerätegrößen an. Auch im Daikin Headquarter in München-Unterhaching sorgt Modular L für beste Raumluftqualität. Es ist ein Lüftungsgerät zertifiziert nach den hygienischen Anforderungen der VDI 6022 vom TÜV Nord. Das platzsparende Flachgerät zur Deckenmontage in der Ausführung Modular L Pro und Modular L Smart erleichtert dank seiner geringen Höhe die Montage in Zwischendecken. Neben der EC-Ventilator-Technologie, die auch bei den Modular Geräten R und P standardmäßig zum Einsatz kommt, verfügt Modular L über einen hocheffizienten Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager aus Aluminium und über eine sehr effiziente Betriebsweise.

Die Geräte der Serien Modular R und Modular P stehen jeweils in zehn Größen und kompaktem Design zur Verfügung. Modular R verfügt darüber hinaus über einen hocheffizienten, drehzahlgeregelten Rotationswärmetauscher. Im Modular P ist ein hocheffizienter Gegenstrom-Plattenwärmetauscher verbaut. Beide Serien sind VDI 6022 konform, wie die Modular L-Serie.

Neu im Portfolio – die Modular T-Serie von Daikin

Eine neue Lüftungsgeräte Serie von Daikin, die eine ideale Lösung für dezentrale Anwendungen zum Beispiel in Shops oder Klassenräumen darstellt und 2022 auf den Markt kommt, ist Daikin Modular T. Sie wurde entwickelt, um energieeffizientes und kompaktes Design mit einer hervorragenden Innenluftqualität zu verbinden. Dazu sind bis zu drei Filtrationsstufen einsetzbar. Dank des optimierten Designs mit Kanalanschlüssen an der Oberseite des Geräts kann die Modular T problemlos sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden installiert werden. Die neue Modular T-Serie wird in verschiedenen Größen – von 200 m3/h bis 4200 m3/h – angeboten. Außerdem sind die Geräte der Modular T-Serie mit einem hocheffizienten Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager ausgestattet, der mit einer großen Auswahl an Heiz- und Kühlregistern kombiniert werden kann, um für eine optimale Luftaufbereitung zu sorgen.

Besonders flexibler Größenzuschnitt mit der Daikin Professional-Serie

Die Lüftungsgeräte der Daikin Professional-Serie zeichnen sich durch ihren besonders variablen Größenzuschnitt und eine flexible Gerätekonfiguration und Ausstattung aus. Die Geräte können je nach Kundenanforderung übereinander, nebeneinander oder horizontal angeordnet sowie im Breiten- als auch Höhenmaß flexibel im Zentimeterbereich angepasst und ausgelegt werden – ganz ohne Zusatzkosten. Zudem sind sie durch die Modulbauweise leicht zu transportieren und zu montieren. Lüftungsgeräte aus der Daikin Professional-Serie erzeugen einen Luftvolumenstrom von 750 m³/h bis zu 144.000 m³/h.

Vorkonfigurierte Frischluftpakete für schnelle und passgenaue Lösungen

Für eine besonders schnelle und passgenaue Lüftungslösung gibt es von Daikin 14 vorkonfigurierte Frischluftpakete, bestehend aus ERQ (Verflüssigungssatz) und Modular R oder – und das ist neu – Modular P. Nur eine Bestellnummer führt zu allen bewährten Komponenten, die für die Realisierung benötigt werden: Lüftungsgerät mit Sorptionsrad oder Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager, Verflüssigungssatz, Expansionsventil-Kit, Kommunikationsbox sowie BACnet-Kommunikationsmodul zur Anbindung an den Daikin Intelligent Touch Manager (iTM). Die schnell verfügbaren und einfach zu montierenden Kombinationen erzeugen einen Luftvolumenstrom von 2.000 m3/h bis 13.400 m³/h und verfügen über die Energieeffizienzklassen A oder A+.

Mit Plug-&-Play zu maximaler Verbindungs- und Einstellungsfreiheit

Alle Daikin Serien bieten eine Komplettlösung einschließlich im Werk montierter und konfigurierter Plug-&-Play-Regelung. Die Geräte sind ohne großen Installationsaufwand mit ERQ und VRV Verflüssigungssätzen sowie mit den Daikin Kaltwassersätzen zu verbinden. Mit dem Plug-&-Play-Bedienungssystem können alle Komponenten und Funktionen des Lüftungsgeräts angesteuert und überwacht werden. Außerdem erlaubt es dem Endnutzer, Einstellungen kontrollierter und flexibler vorzunehmen, um die optimale Raumbelüftung zu erreichen.

Grundsätzlich gilt für alle Lüftungs- und Klimageräte die Empfehlung einer fachgerechten Planung und Ausführung der Anlagen sowie die Einhaltung der von den Herstellern empfohlenen Wartungs- und Reinigungsintervallen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Vorteile der Systeme uneingeschränkt zu genießen.