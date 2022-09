Raum für Begegnung und Austausch zu wichtigen Branchenthemen • Wasser- und energiesparende Lösungen sowie Nachwuchsförderung im Fokus • Verlässlicher Partner an der Seite des Fachhandwerks

Vom 6. bis 9. September wurde die SHK Essen wieder zum Treffpunkt der gesamten Branche. Der GROHE Messestand schaffte mit seiner bewusst offenen Gestaltung den Rahmen für persönliche Begegnungen und Dialog. Zahlreiche Besucher:innen nutzten die Möglichkeit, sich ausgiebig mit den Expert:innen der Marke über Produkte und über aktuelle Herausforderungen wie Nachwuchsförderung und Nachhaltigkeit auszutauschen.

GROHE präsentierte Highlights des umfangreichen Professional Portfolios mit Schwerpunkt auf wasser- und energiesparenden Lösungen, inklusive einer maßgeschneiderten Aktion für Installateur:innen. Zusätzlich wurden innovative Technologien für die Installation hinter der Wand, wie die GROHE Rapido SmartBox, gezeigt.

Mit dem GIVE Truck widmete GROHE den Installateur:innen von morgen und deren Ausbilder:innen einen eigenen Bereich: mit Vorträgen, Montagetipps, Trainingswänden zur direkten Anwendung und Dialog mit den Trainern.

„Wir blicken sehr zufrieden auf eine gute Messe zurück. Die Resonanz zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch vor Ort ist“, erläutert Alexander Zeeh, Leader Central Europe, LIXIL EMENA und Geschäftsführer GROHE Deutschland.

„In den Gesprächen auf der Messe wurde auch noch einmal deutlich, dass die Herausforderungen der Branche immens sind. So gilt es, die Bedeutung des Sanitärbereichs rund um das Thema Nachhaltigkeit und insbesondere Energie- und Wassersparen weiter in den Vordergrund zu rücken. Wir möchten auch hier ein verlässlicher Partner sein und das Fachhandwerk bestmöglich unterstützen. Mit Produkten, die den Arbeitsalltag vereinfachen und helfen, die Bedürfnisse der Kund:innen noch besser zu erfüllen, und mit umfangreichen Services und Aktionen speziell für das Fachhandwerk. Insbesondere aber auch mit unserem Engagement zur Nachwuchsförderung und praxisnaher Unterstützung für Bildungsstätten. Wie sich Initiativen auszahlen, zeigte auch die Azubi Rallye, an der wir teilgenommen haben: Es war schön zu sehen, wie engagiert und zahlreich die Schüler:innen und Auszubildenden das Angebot angenommen haben”, resümiert Alexander Zeeh.

Mehr zu den Produkten und Angeboten von GROHE Professional erfahren Sie hier.