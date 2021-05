Pressemeldung

Ein Gang zur Toilette, Händewaschen - tägliche Routinen, über die wir nicht viel nachdenken. Für die meisten von uns sind sanitäre Anlagen mit sauberem Wasser eine Selbstverständlichkeit, doch viele Menschen rund um den Globus sind mit einer anderen Situation konfrontiert: Zwei Milliarden Menschen haben keine sanitäre Grundversorgung, 673 Millionen verrichten regelmäßig ihre Notdurft im Freien[1] und 40% der Weltbevölkerung haben zu Hause keinen Zugang zu Handwaschmöglichkeiten und Seife. Als Folge der unhygienischen Wasser- und Sanitärversorgung sterben täglich 700 Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen. Der Mangel an sanitären Einrichtungen hat auch besondere Auswirkungen auf Frauen und Mädchen, die dadurch häufiger der Gefahr von Gewalt und Belästigung ausgesetzt sind. Zudem hat die COVID-19-Pandemie die enormen Ungleichheiten beim Zugang zu Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene noch verschärft.

Im Jahr 2018 haben UNICEF und LIXIL eine ehrgeizige neue Partnerschaft mit dem Namen ,Make A Splash!’ ins Leben gerufen - UNICEFs erste globale Shared-Value-Kooperation im Bereich Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH). Sie kombiniert die Führungsrolle von UNICEF im WASH-Sektor mit der globalen Expertise von LIXIL im Bereich WC-Entwicklung und -Innovation, um die Sanitär- und Hygienekrise zu bekämpfen.

Als Teil des Markenportfolios von LIXIL startet GROHE seine ,Energy for Life’-Kampagne, die von Mai bis August in 13 Ländern in ganz EMENA[2] stattfinden wird, um das Bewusstsein zu schärfen und Partnerschaftsaktivitäten zu unterstützen: Für jedes teilnehmende GROHE Duschsystem oder Thermostat, das gekauft wird, unterstützt GROHE mit 1 € UNICEF-Programme, um dabei mitzuhelfen, Kindern Zugang zu einer Toilette zu Hause zu ermöglichen oder Schulen mit Seifenstücken zu versorgen.

„LIXIL macht besseres Wohnen zur Realität für jeden, überall. Als globales Unternehmen steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns, und wir haben die Verantwortung, unser Know- how zu nutzen, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Leider ist der Zugang zu sanitärer Grundversorgung und Hygiene auch heute noch eine der größten Herausforderungen. Mit seinem vielfältigen und integrativen Markenportfolio setzt sich LIXIL dafür ein, Toiletten und Handwaschoptionen für alle zugänglich zu machen. GROHE hat die ,Make a Splash!’- Partnerschaft schon immer durch zahlreiche interne Spenden-Aktivitäten unterstützt. Ich bin besonders stolz darauf, unser Engagement durch die ,Energy for Life’-Kampagne zu bekräftigen, die Endverbraucher dazu einlädt, den Wandel mit voranzutreiben“, sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und Co-CEO Grohe AG.

„In einer sauberen und sicheren Umgebung aufzuwachsen, ist das Recht eines jeden Kindes. Eine Basisversorgung mit Toiletten und Handwaschvorrichtungen zu Hause und in der Schule ist wichtig, um die Gesundheit der Kinder zu erhalten und die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Wir bedanken uns für die Unterstützung von GROHE für die Partnerschaft ,Make a Splash!‘ von LIXIL und UNICEF, die dazu beitragen wird, dass mehr Kinder Zugang zu sauberen, sicheren Toiletten und Handhygiene haben, damit sie ein gesünderes Leben führen können“, sagt Carla Haddad Mardini, Director, Private Fundraising and Partnerships Division, UNICEF.

Eine mutige Mission: LIXIL und UNICEF bekämpfen die Sanitärkrise

Die ,Make a Splash!‘-Partnerschaft trägt zur Erreichung des Ziels 6.2 für nachhaltige Entwicklung bei: „den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in prekären Situationen.“ Die Partnerschaft, die sich zunächst auf die drei Schlüsselländer Äthiopien, Kenia und Tansania sowie auf die Entwicklung einer Sanitärwirtschaft konzentriert, baut auf die jeweiligen Stärken von LIXIL und UNICEF, um das gemeinsame Ziel zu erreichen: die Bewältigung der globalen Sanitärkrise.

Dadurch, dass UNICEF die Einstellung der Menschen zur Defäkation im Freien und der Nutzung von schlechten, unsicheren Einrichtungen verändert, steigt die Nachfrage nach besseren Sanitär- und Hygienedienstleistungen. LIXIL hilft, dieser Nachfrage durch seine SATO-Toilettenlösungen nachzukommen, die sichere, erschwingliche und nachhaltige Möglichkeiten für Menschen zur Verbesserung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Sanitärversorgung und Hygiene bieten.

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie entwickelte LIXIL SATO Tap, eine bezahlbare und innovative Handwaschstation für Haushalte mit geringem Einkommen, die keinen Zugang zu fließendem Wasser haben. SATO Tap besteht aus einem Kunststoffsockel mit einem Seifenhalter und einer Düse, die mit handelsüblichen Plastikflaschen bestückt werden kann. Die Lösung kann durch eine leichte Berührung bedient werden, was nur einen minimalen Kontakt erfordert und so viel Wasser freisetzt, wie benötigt wird, um eine sichere Hygiene zu gewährleisten.

Die SATO-Toiletten wurden 2013 eingeführt. Ausgestattet mit einer Klappe mit Gegengewicht, die hilft, unangenehme Gerüche und Insekten zu vermeiden, verbraucht eine SATO-Toilette 80% weniger Wasser zum Spülen als eine herkömmliche Toilette. SATO zielt darauf ab, ein sich selbst tragendes soziales Unternehmen zu sein, indem ein lokaler ,Make-Sell-Use‘-Zyklus in der

Gemeinde etabliert wird. Dies schafft Arbeitsplätze und ermöglicht es lokalen Herstellern und Interessenvertretern, das Geschäft unabhängig fortzuführen, um Menschen bei der kontinuierlichen Verbesserung der Sanitärversorgung zu helfen.

,Make a Splash!’ und unterstützen Sie die Partnerschaft über diesen Link.

UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

[1] Daten von WHO und UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene

[2] Österreich, Belgien, Dänemark, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Italien, Marokko, Niederlande, Polen, Russland, Spanien und UK