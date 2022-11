In der aktuellen Lage wächst das Bedürfnis nach einer höheren Hygiene • Sensorbetriebene Armaturen minimieren das Risiko einer Keimübertragung im Badezimmer • GROHE bietet ein umfangreiches Portfolio an berührungslosen Sanitärlösungen, das hohen Hygieneanforderungen gerecht wird

Hygiene ist im Bad ein wichtiges Thema. Vor allem öffentliche und halböffentliche Sanitäreinrichtungen in Hotels, Gesundheitseinrichtungen und Büros müssen gestiegene Anforderungen erfüllen. Die Sensibilität für Sauberkeit und Sicherheit hat sich aufgrund der anhaltenden Pandemie aber auch in privaten Haushalten deutlich erhöht. Covid-19 beweist, welche immense Bedeutung dem Thema Händewaschen im Alltag zukommt. Denn Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern.[I] Sie kommen häufig mit Keimen in Kontakt und übertragen diese auf alles, was anschließend angefasst wird - also auch auf herkömmliche Armaturen, die per Hebel betätigt werden.

GROHE bietet eine große Auswahl an Elektronikarmaturen mit integriertem Infrarot-Sensor, die den Nutzer vor einer möglichen Infektion schützen. Die intuitive Bedienung erfordert keine Berührung - durch das Annähern des Nutzers wird die Wasserzufuhr gestartet und nach der voreingestellten Zeit automatisch gestoppt.

Aus Zwei mach Eins: die neue Eurosmart Hybridvariante

Die erste GROHE Hybridarmatur geht noch einen Schritt weiter und kombiniert die Vorzüge einer manuellen und einer berührungslosen Armatur. Hier entscheidet der Nutzer, ob er den Wasserfluss per Hebel oder über den integrierten Sensor steuert. Eine komfortable Lösung für schnelles Händewaschen, ohne auf die Vorteile der Einhandmischbatterie zu verzichten. Da die Armatur beim Händewaschen nicht berührt werden muss, wird zudem der Reinigungsaufwand deutlich minimiert.

Für noch mehr Hygiene kann die thermische Desinfektion ganz schnell und einfach ohne Neukalibrierung durchgeführt werden.

Komfortabel, nachhaltig, sicher

Um den Verbraucherwunsch nach einer nachhaltigen Lebensweise zu erfüllen, sind wasser- und energiesparende Technologien bei GROHE Eurosmart standardmäßig integriert. Die EcoJoy Technologie reduziert zum Beispiel den Wasserdurchfluss und reichert das Wasser gleichzeitig mit Luft an. Das sorgt für einen voluminösen Wasserstrahl und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen.

Die Eurosmart Hybridarmatur ist außerdem mit einer speziellen SafetyStop-Technologie ausgestattet. Denn: Ist die Wassertemperatur zu hoch eingestellt, können sich Nutzer schnell verbrühen. Dabei brauchen vor allem Kinder und ältere Menschen besonderen Schutz. Bei den Produkten der GROHE Eurosmart Produktlinie kann dank eines integrierten Mikrothermostats vorab eine Temperaturobergrenze festgelegt werden, die Verbrühungen ausschließt und die Wassertemperatur konstant hält.

Darüber hinaus verfügt die Armatur über die innovative GROHE Zero Technologie. Die spezielle Wasserführung im Inneren sorgt dafür, dass das Leitungswasser in der Armatur nicht mit Blei oder Nickel in Kontakt kommt - für eine besonders hohe Trinkwasserqualität.

Die Vorteile der Eurosmart Hybridarmatur im Überblick:

Manuelle und berührungslose Bedienung in einer Armatur vereint

Zeitloses Design

Erfüllt besonders hohe Hygieneanforderungen

Minimierter Reinigungsaufwand

Dank integrierter EcoJoy Technologie besonders nachhaltig

GROHE Zero: kein Kontakt zu Blei oder Nickel

Thermische Desinfektion ohne Neukalibrierung

Große Modellauswahl für unterschiedliche Designoptionen

Neben der Eurosmart Serie umfasst das umfangreiche GROHE Portfolio weitere berührungslose Armaturen und bietet so vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Für Badkonzepte mit hohem Designanspruch eignet sich zum Beispiel GROHE Essence E, bei der zeitgemäße Optik und hoher Komfort eine elegante Einheit bilden. Der Armaturenkörper überzeugt durch eine anspruchsvolle Grundform, die an einen Zylinder erinnert und ein echtes Statement am Waschtisch setzt.

[I] Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.