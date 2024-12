Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die GROHE Deutschland Vertriebs GmbH einen Area Sales Manager Projects Großraum Frankfurt am Main und Nürnberg (m/w/d).

GROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen und bietet dank der innovativen Wassertechnologien „Pure Freude an Wasser“. GROHEs Markenwerte Technologie, Qualität, Design und Nachhaltigkeit unterstreichen den Anspruch der Marke für den Nutzer außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen. Innovation, Design und Entwicklung sind dabei stets eng aufeinander abgestimmt und als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Damit tragen GROHE Produkte das Qualitätssiegel „Made in Germany“. GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem Corporate Social Responsibility Preis der Bundesregierung ausgezeichnet sowie vom renommierten FORTUNE® Magazin in das Ranking der Top 50, die „die Welt verändern“ aufgenommen.

Seit 2014 ist GROHE Teil von LIXIL – dem Pionier für richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung.

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

Sie beraten und betreuen alle zugeordneten Kunden in der Region

Sie akquirieren Neukunden im Projektgeschäft und Ausbau von Marktanteilen

Sie führen Produkttrainings & Präsentationen beim Kunden & auf Messen durch

Steuerung des Projektgeschäfts in der Region

Sie führen operative Produkteinführungen bei zugeordneten Kunden in der Region durch

Sie passen kontinuierlich den Kundenstamm anhand der vorgegebenen Klassifizierung an

Sie gewinnen, drehen und verfolgen Projekte

Folgende Qualifikationen sollten Sie mitbringen:

Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder im Bereich Sanitär / Handwerk oder eine vergleichbare Ausbildung

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung

Erfahrung im Außendienst von Vorteil

Sie verfügen über ein bestehendes Netzwerk in der Sanitärbranche

Hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit

Überdurchschnittliches analytisches und strategisches Denken

Ausgeprägte rhetorische sowie kommunikative Fähigkeiten

Was Sie bei uns erwartet?

Attraktive und marktgerechte außertarifliche Vergütung

Individuelle Weiterentwicklung durch unser internes Weiterbildungsprogramm

Diversity & Inclusion: Bei uns haben alle Menschen die gleichen Chancen und werden dabei individuell gefördert

Nutzung unserer vielfältigen Mitarbeiterangebote

Flexible Arbeitszeiten

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH

Frau Wibke Malzkuhn

Feldmühleplatz 15

40545 Düsseldorf

