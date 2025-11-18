Zwei Designikonen bringen ihre Handschrift zusammen für harmonisch gestaltete Badezimmer • Integriertes Badezimmerkonzept: Armaturen, Beschläge und Beleuchtung in Oberfläche, Detailausführung und Designästhetik perfekt aufeinander abgestimmt • Premiere auf dem World Architecture Festival (WAF) 2025 in Miami

Auf dem World Architecture Festival in Miami präsentieren GROHE SPA und Buster + Punch ein durchgängig integriertes Badkonzept, das jedes Detail miteinander verbindet: ein sorgfältig kuratiertes Raumkonzept, in dem massive Metallbeschläge, Leuchten und Badarmaturen zu einer einheitlichen Designsprache verschmelzen. Die Kollektion, gedacht als „Werkzeugkasten für Kreative“, bietet Architekt:innen und Designer:innen die Möglichkeit, ästhetisch und haptisch harmonische Innenräume zu gestalten.

Die Kollaboration umfasst vier zeitlose GROHE SPA Farben: gebürstetes Warm Sunset, gebürstetes Cool Sunrise, Phantom Black und Supersteel. Sie spiegeln sich in Buster + Punchs charakteristischen Beschlägen, Leuchten, Steckdosen und Schaltern wider. Gemeinsame Designelemente - wie das für beide Marken typische Rändelmuster - verstärken die taktile Dimension und schaffen eine perfekte visuelle und haptische Einheit.

„Für ein stimmungsvolles Ambiente in Spas und Badezimmern müssen Details, Armaturen und Beleuchtung in einem nahtlosen Oberflächendesign gedacht werden. Genau das macht diese Kooperation so besonders: Sie bietet Vertreter:innen aus Architektur und Design alles, was sie brauchen, um Räume mühelos auf ein neues Niveau zu heben,“ erklärt Massimo Buster Minale, Gründer und Creative Director von Buster + Punch.

„Diese Zusammenarbeit entspringt einer gemeinsamen Leidenschaft für Farbe, Materialität und Oberflächen. Jedes Detail wurde bewusst gestaltet, um das Badezimmer als emotionalen Erlebnisraum neu zu definieren. Vertreter:innen aus Design und Architektur stehen oft vor der Herausforderung, über verschiedene Marken hinweg ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen - mit dieser Kollaboration lösen wir genau das. Wir vereinen Buster + Punchs markantes Handwerk mit der Wasserexpertise und dem luxuriösen Erlebnis von GROHE SPA, um eine vollständig integrierte Produktwelt zu schaffen, in der jedes Element aufeinander abgestimmt ist“, ergänzt Paul Flowers, Leader, LIXIL Global Design & Brand Identity, Chief Design and Brand Officer & Executive Vice President.

Die Präsentation findet vom 12. bis zum 14. November im Rahmen des World Architecture Festival (WAF) im Miami Convention Center statt. Als Gründungssponsor betrachtet GROHE das Festival seit vielen Jahren als zentrale Plattform für Innovation und Austausch in Architektur und Design. „Das WAF bleibt für GROHE ein unschätzbares Forum,“ so Flowers. „Hier präsentieren wir nicht nur unsere Marke, sondern führen Dialoge, die prägen, wie wir in Zukunft leben. Viele unserer Innovationen sind aus der Inspiration entstanden, die wir über die Jahre auf diesem Festival gesammelt haben.“

Mit GROHE SPA x Buster + Punch wird das Badezimmer neu definiert - nicht mehr nur als funktionaler Raum, sondern als Bühne für Ausdruck, Atmosphäre und Sinnlichkeit. Ein Ort, an dem Wasser, Licht und Berührung zu einem modernen, bewussten Luxus verschmelzen.

Erfahren Sie mehr zu dieser Kollaboration in unserer GROHE SPA x Buster + Punch Broschüre.