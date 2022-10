Die Anforderungen an die Badgestaltung sind deutlich gestiegen, dabei kommt auch der Dusche große Aufmerksamkeit zu. Heutzutage duscht mehr als die Hälfte der Menschen im Sommer wie im Winter mindestens einmal am Tag[1] und sieht das Badezimmer als einen Ort der Erholung an[2]. Ob ein belebender Start in den Tag, eine schnelle Abkühlung oder zur Entspannung - jeder Nutzer stellt unterschiedliche Anforderungen an seine Dusche. Neben Funktionalität und einer intuitiven Bedienung[3] stehen bei über der Hälfte der Deutschen (78%) auch Faktoren wie Verbrühungsschutz durch nicht heiß werdende Oberflächen oder ein einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause (74%) im Fokus[4]. Darüber hinaus sollen sich moderne Duschlösungen harmonisch in das persönliche Raumkonzept integrieren und hohen Designansprüchen gerecht werden[5].

Mit seinem umfangreichen Portfolio unterstützt GROHE Installateure dabei, den jeweiligen Kundenwunsch optimal zu bedienen. Beliebte Duschsysteme wie Rainshower, Euphoria und Tempesta werden als Teil des GROHE Professional Portfolios nur dem dreistufigen Vertriebswegs angeboten.

Rainshower SmartActive

Eine passende Lösung für jedes Duschbedürfnis

Als Genussritual nimmt Duschen einen immer höheren Stellenwert ein: 51% der Deutschen lieben es, eine lange Dusche zu nehmen, für 37% ist es sogar das erste Mittel gegen Stress.[6] Mit GROHE Rainshower SmartActive lassen sich nun noch mehr Glücksmomente in der Dusche erleben: Die Handbrause ermöglicht dem Nutzer mit smarten Funktionen und intuitiver Bedienung ein komfortables Duschvergnügen abgestimmt auf seine Wünsche. Auch die verschiedenen Designoptionen sorgen für ein Wassererlebnis zugeschnitten auf die individuelle Persönlichkeit.

Für ganz besondere Duschmomente

Die GROHE Rainshower SmartActive Handbrause ist dank zwei neuer Technologien die innovativste Handbrause im GROHE Sortiment und verwöhnt den Nutzer mit drei wohltuenden Strahlarten - vom sanften Prickeln auf der Haut bis hin zu einer stimulierenden Massagedusche. Ausgestattet mit der GROHE SmartTip Steuerung reicht ein einfaches Fingertippen auf die Rückseite der ergonomisch geformten Handbrause, um intuitiv zwischen belebendem Rain-, kraftvollem Jet- oder entspannendem ActiveMassage-Strahl zu wechseln. Der Jetstrahl spült beispielsweise Shampoo besonders schnell und gründlich aus. Ein weiteres Detail, das den Duschkomfort erhöht, ist die GROHE DripStop Funktion im Rain- und Jetstrahlmodus, dank der lästiges Nachtropfen nach Abschalten der Handbrause minimiert wird. Damit antwortet GROHE auf einen großen Kundenwunsch: 81% der Deutschen ist es wichtig, dass eine Dusche nicht nachtropft. Für ein perfekt aufeinander abgestimmtes Badezimmer-Design ganz nach persönlichem Einrichtungsstil ist die GROHE Rainshower

SmartActive Handbrause in den Größen 130 Millimeter und 150 Millimeter, in elf Farben (GROHE Colors Kollektion, mit chrombeschichteter oder weißer Strahlbild-Oberfläche) und in rundem und eckigem Design verfügbar. So ist sie ideal mit Kopfbrausen wie GROHE Rainshower 310 SmartActive oder Rainshower 310 Mono, Rainshower Bodysprays sowie Unterputz-Thermostaten oder der innovativen Duschsteuerung GROHE SmartControl kombinierbar. Die Funktionen der GROHE Rainshower SmartActive reduzieren die Installationsarbeit auf ein absolutes Minimum - und erhöhen das individuelle Duschvergnügen auf ein Maximum.

Mehr unter: Rainshower SmartActive (grohe-x.com)

Euphoria SmartControl

Für jeden Duschgenuss der richtige Mix

Eintauchen in eine neue Dimension des Duschens - dafür steht GROHE SmartControl. Die smarte Technologie „Drücken, Drehen, Duschen“ von GROHE Euphoria SmartControl schafft ein außergewöhnliches Duscherlebnis. Die Aufputzmontage bietet eine deutlich verschlankte Form des SmartControl Bedienelements sowie eine komfortable Temperaturregulierung durch den Grohtherm Thermostat.

Dreifaches Duschvergnügen

GROHE Euphoria SmartControl überzeugt durch Technologie sowie Qualität „made in Germany“ und zeichnet sich insbesondere durch die mehrstrahligen Kopfbrausen aus. Das Herzstück des smarten Duschsystems ist die kombinierte, frontal angeordnete Druck- und Drehknopfbedienung. Eindeutige Piktogramme, GROHE EasyLogic genannt, unterstützen dabei das intuitive Handling. Die Drehknöpfe regulieren die Wassermenge je nach individueller Stimmung von einer sanften Dusche bis hin zur kräftigen Erfrischung. Per Knopfdruck lassen sich die Strahlarten auswählen. Mit dem ersten Knopf werden beispielsweise die Euphoria Handbrause oder der Euphoria Cube Stick aktiviert und damit maximale Flexibilität erreicht - das Wasser kann genau dorthin gerichtet werden, wo es benötigt wird. Der mittlere Knopf sorgt für volle SmartControl Power. Dank der neuen ActiveRain Strahlvariante lässt sich ein kräftiger Strahl, der das Shampoo ausspült oder den Alltagsstress wegmassiert einstellen. Die ultimative Entspannung bietet der dritte Knopf mit dem sanften PureRain Strahl. Nach dem Abschalten des Wassers speichert das System die gewählte Durchflussstärke automatisch bis zur nächsten Anwendung. Neben der RainShower 310 SmartActive Kopfbrause ist das GROHE Euphoria SmartControl Duschsystem wahlweise auch mit der mehrstrahligen Euphoria 260 Kopfbrause erhältlich. Hier lassen sich mithilfe des innovativen Knopfes in der Mitte des Brausebodens drei Strahlarten manuell einstellen - von einem kräftigen Jetstrahl über den belebenden SmartRain Strahl bis hin zu einem vollflächigen Regenstrahl für das entspannende Gefühl eines sanften Sommerregens.

Ein weiteres Plus: Dank der flexiblen Konsolen können individuelle Anpassungen an der oberen Halterung beider Modelle vorgenommen werden, sodass keine weiteren Löcher gebohrt werden müssen. Außerdem ist es möglich, den Arm der Kopfbrause um 180 Grad zu schwenken. Dank der GROHE CoolTouch Technologie wird die Chromoberfläche des Bedienelements nicht zu heiß. Der Grohtherm SmartControl Thermostat mit der GROHE TurboStat Technologie sorgt für höchste Präzision in der Temperaturregulierung.

Mehr unter: GROHE Euphoria SmartControl | GROHE

Tempesta

Einzigartiges Duscherlebnis

Die GROHE Tempesta 100 Handbrause passt mit ihrem modernen, unaufdringlichen Design und dem weißen Brauseboden in jedes Badezimmer. Sie bietet drei klassische GROHE Strahlarten: den Rain Strahl, der an einen angenehmen warmen Sommerregen erinnert, den mit Sauerstoff angereicherten Rain O2 Strahl und den pulsierenden und belebenden Massage Strahl. Dabei sorgt GROHE DreamSpray für einen gleichmäßigen Wasserfluss aus jeder Düse - egal, welche Strahlart gewählt wird. Dank der SpeedClean Düsen lassen sich Kalkablagerungen durch einfaches Abwischen entfernen. Ein Silikonring verhindert, dass die Handbrause beschädigt wird, sollte sie einmal herunterfallen. Durch den geringen Wasserverbrauch von nur 5,7 l/min und die eine einfache Montage ermöglicht sie eine schnelle ökologische und günstige Modernisierung in jedem Badezimmer, denn sie lässt sich mühelos auf jeden Standard-Brauseschlauch aufschrauben.

Voller Duschgenuss mit GROHE Tempesta 250

Regenduschen liegen im Trend. Mit ihrem vollflächigen Rain Strahl und einem Durchmesser von 250 Millimeter überzeugt die Kopfbrause GROHE Tempesta 250, die im eigenen Duschkompetenzzentrum in Lahr, Deutschland, hergestellt wird, hier auf ganzer Linie. Dank ihrer schlanken, minimalistischen Form in einem eleganten Chrom-Finish eignet sie sich zudem ideal für eine moderne Badezimmergestaltung. Zusätzlich bietet sie durch verschiedene Produktvarianten viel Flexibilität beim Einbau. In rundem oder eckigem Design ist sie als Kopfbrause, im Set mit Brausearm oder als komplettes Duschsystem erhältlich.

Nachhaltige Produktlösungen

Die Nachfrage nach wasser- und energiesparenden Lösungen steigt auch im Sanitärbereich. Zum Schutz wertvoller Ressourcen verfügen Duschsysteme von GROHE daher über nachhaltige Technologien wie EcoJoy. Diese reduziert den Wasserdurchfluss und reichert das Wasser gleichzeitig mit Luft an. Das sorgt für einen voluminösen Strahl und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen. So lassen sich bis zu 50 Prozent Wasser einsparen - eine gute Wahl für umweltbewusste Verbraucher, die ihre Nebenkosten reduzieren wollen. Bei der GROHE Tempesta 100 beispielsweise wird die Durchflussmenge mit dieser Technologie auf nur 5,7 l/min reduziert. Die GROHE Tempesta 250 Kopfbrause verfügt über eine Wasserdurchlaufmenge von 9,5 l/min. Darüber hinaus reduziert der GROHE EcoButton den Wasserdurchfluss, ohne die Duschqualität zu beeinträchtigen. Wenn gewünscht, können Benutzer mit einem einfachen Knopfdruck die Wassermenge erhöhen. Mit diesem zusätzlichen Schritt möchte GROHE das Bewusstsein der Nutzer für ihr Handeln schärfen und sie zu einem nachhaltigeren Wasserverbrauch anregen.

Mehr unter GROHE X (grohe-x.com)

[1] 71 % der Deutschen duschen im Sommer einmal oder mehrmals am Tag, im Winter sind es 48%.

[2] explorare & GROHE, Duschumfrage, Juni 2020; Deutschland, UK, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Russland, Ägypten; insgesamt 3.500 Befragte.

[3] Für 82% der Deutschen muss ihre Dusche funktional sein; für 72 % ist eine intuitive Bedienung wichtig.

[4] explorare & GROHE, Duschumfrage, Juni 2020; Deutschland, UK, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Russland, Ägypten; insgesamt 3.500 Befragte.

[5] Bei 63% der Deutschen soll das Duschsystem den persönlichen Einrichtungsstil widerspiegeln; 58% ist ein ansprechendes Design wichtig.

[6] explorare & GROHE, Duschstudie, Juni 2020; Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Russland, Ägypten, insgesamt 3.500 Befragte