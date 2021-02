Von der Wahl des Wohnortes bis hin zur Ausstattung der Immobilie - wie Menschen leben hat einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden. Besonders in den eigenen vier Wänden gilt es, ein Ambiente der Entspannung und des Abschaltens zu schaffen. Dabei kommt heute besonders dem Badezimmer große Bedeutung zu. Während sich die Bewohner einen persönlichen Rückzugsort mit Spa-Qualitäten wünschen, legen Vermieter den Fokus auf Eigenschaften wie Robustheit und Langlebigkeit. Als zuverlässiger Partner im Objektgeschäft kennt GROHE die Herausforderungen im Wohnungsbau und bietet ein umfangreiches Komplettbadangebot, das die Planung individueller Raumkonzepte erleichtert und beiden Anforderungen an das moderne Bad gerecht wird. Die neue Broschüre „Sanitärplanung in der Wohnungswirtschaft“ liefert sowohl Inspiration als auch Produktdetails und spannende Einblicke in die GROHE Nachhaltigkeitsinitiativen, wassersparende Technologien sowie Garantieversprechen. Ein Experteninterview mit dem Wohnbau-Architekten Stefan Forster rundet die Inhalte ab und wirft einen Blick auf „Wohlfühlorte im städtischen Umfeld“.

Alles aus einer Hand

Ob kosmopolitisch, urban, komfortabel oder klassisch - für den perfekten Look „wie aus einem Guss“ sollen moderne Badezimmer in Form, Funktion und Farbe perfekt aufeinander abgestimmt sein. Innerhalb seines umfangreichen Sanitärportfolios bietet GROHE attraktive Komplettbadlösungen für die Wohnungswirtschaft - von Armaturen über Duschsysteme bis hin zu Keramiken wie WCs oder Waschtische und Accessoires. Neben einer enormen Auswahl an Stilen und Formaten gewährleistet der Bezug aus einer Hand stimmige, technisch einwandfreie Raumkonzepte - unabhängig von Badezimmertyp und Einbausituation. Speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten stellt die Broschüre die neun beliebtesten GROHE Produktlösungen für den Wohnungsbau vor und zeigt, wie sich diese in der zeitgemäßen Badplanung einsetzen lassen.

Auch das GROHE Küchenportfolio wird dem gewohnt hohen Anspruch an Qualität und Design mühelos gerecht. Neben Armaturen, Spülen und Accessoires setzt die Premium-Marke unter anderem mit ihren nachhaltigen Wassersystemen neue Benchmarks. GROHE Blue und Red liefern gefiltertes Trinkwasser in den Varianten still, medium oder sprudelnd beziehungsweise kochend heiß direkt aus der attraktiven Küchenarmatur und sparen auf diese Weise Plastikmüll, Energie und Platz.

Ob Bad oder Küche - bei GROHE profitieren Kunden von langlebigen, hochqualitativen Produktlösungen und einem exzellenten Service. Über 490 Design- und Innovationspreise bestätigen den Erfolg der Premium-Marke.

Die Broschüre „Sanitärplanung in der Wohnungswirtschaft“ steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit: www.grohe.de/de de/grohe-professional/project- business/grohe objektreportagen/

Weitere Informationen zum GROHE Objektbereich unter: www.grohe-objekt.de.