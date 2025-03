Die GROHE Aqua Gallery im historischen Garden Senato zeigt, wie im Zusammenspiel von „Funktion, Form und Wirkung“ „Pure Freude an Wasser“ entsteht • GROHE Produkte werden als funktionale Gegenstände und kunstvoll gefertigte Objekte präsentiert, die Mensch, Wasser und Umwelt harmonisch verbinden • Das Aqua Atelier inmitten des Gartens lädt Gäste ein, ihr eigenes Aqua Poem zu gestalten und ihre Gedanken festzuhalten, bevor sie in der GROHE Aqua Bar eine Erfrischung genießen

GROHE, eine weltweit führende Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, erschafft während der Milan Design Week 2025 im Garden Senato ein neues immersives Erlebnis. Als einer der historischsten Orte Mailands verbindet der Garten an der Via Senato 14 im Mailänder Modeviertel historischen Charme mit zeitgenössischem Design, häufig finden hier hochkarätige kulturelle Events und Ausstellungen statt. Vom 8. bis zum 13. April 2025 verwandelt GROHE den Garden Senato in eine faszinierende Ausstellungsfläche, die GROHE Aqua Gallery. Diese Erlebniswelt knüpft an die Erfolge der vergangenen Jahre an: Die GROHE SPA Installation im Palazzo Reale während der Milan Design Week 2024 etwa wurde mit dem Red Dot „Best of the Best“ ausgezeichnet.

„Wir haben uns leiten lassen von der GROHE Mission ,Pure Freude an Wasser’, von unserer Designphilosophie und vom Motto des Fuorisalone, ,Connected Worlds‘“, erläutert Patrick Speck, Leader, LIXIL Global Design EMENA. „Auf dieser Grundlage haben wir eine einzigartige Ausstellung geschaffen, die spannende Einblicke in die Innovation, das Design und die Entwicklung unserer Produkte bietet.“

In der GROHE Aqua Gallery werden Produkte von GROHE gleichermaßen als funktionale Gegenstände (Funktion) und kunstvoll gefertigte Objekte (Form) inszeniert, die bedeutsame Wassererlebnisse schaffen (Wirkung). Besucher:innen erleben, wie diese Produkte Mensch, Wasser und Umwelt harmonisch vereinen.

„Design spielt eine entscheidende Rolle bei der Verknüpfung verschiedener Aspekte unseres Lebens. Für die Weiterentwicklung von Technologien müssen wir daher sowohl menschliche Bedürfnisse, Kultur und Tradition als auch die natürliche Umgebung gründlich analysieren und in Einklang bringen. Die GROHE Aqua Gallery verkörpert das Engagement der Marke für eine Zukunft, in der Design, Funktionalität und Verantwortung in perfekter Harmonie koexistieren. GROHE schafft Produkte und Erlebnisse, die Menschen ermöglichen, ,Pure Freude an Wasser’ zu erleben“, fasst Speck zusammen.

Entworfen vom hauseigenen LIXIL Global Design und Brand Identity Team, verbindet die Installation nahtlos Innen- und Außenbereiche und schafft ein einzigartiges Galerieerlebnis. Im ruhigen Garten lädt das Aqua Atelier zum Innehalten und zur Gestaltung eines kurzen persönlichen Gedichts - eines Aqua Poems - ein. Die Aqua Bar dient nicht nur der Erfrischung, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit: Aus recycelten Flaschen gefertigt, macht sie auf die Auswirkungen von Einwegplastik und das wachsende Problem der Wasserverschmutzung aufmerksam. Als Marke, die sich einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser verschrieben hat, bietet GROHE konkrete Lösungen gegen Plastikverschmutzung - darunter innovative Wassersysteme, die den Bedarf an Einwegflaschen reduzieren. Durch die Verbindung von durchdachtem Design und ökologischem Bewusstsein gestaltet GROHE aktiv eine nachhaltigere Zukunft.

GROHE Aqua Gallery entdecken

Besucher:innen sowie Vertreter:innen aus Architektur und Design können die Installation und GROHE vom 8. bis zum 13. April 2025 im Garden Senato hautnah erleben.

Die Installation ist zu folgenden Zeiten für die Öffentlichkeit zugänglich:

8./9. April, 10 bis 19 Uhr

10. April, 10 bis 16 Uhr

11./12. April, 10 bis 21 Uhr

13. April, 10 bis 18 Uhr

Am 7. April ist die Installation von 11 bis 18 Uhr exklusiv für Medien geöffnet.