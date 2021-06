Pressemeldung

Die Idee für das Projekt entstand im Zuge eines Berliner Hotelvorhabens, bei dem sich der Bauherr die Frage stellte, wie viel Wasser bei ein bis drei bar Druck noch aus einer Hand- oder Kopfbrause fließt und wie sich der jeweilige Wert auf das Strahlbild auswirkt. Würden sich die Gäste auch bei niedrigem Fließdruck unter der Dusche wohlfühlen? Um branchenfremden Bauherren sowie zukünftigen Ingenieuren solche Fragestellungen realitätsnah veranschaulichen zu können, wurde im Labor für Sanitärtechnik an der Beuth Hochschule eine zweite Versuchsanlage nach Vorbild einer bereits bei GROHE in Lahr vorhandenen Laborinstallation errichtet. Die voll ausgestattete Schulungs- und Forschungsanlage für Armaturen- und Duschsysteme liefert unter anderem wissenschaftliche Erkenntnisse zu verschiedenen Installationsszenarien.

Idealer Kooperationspartner

Die staatliche Fachhochschule mit über 12.000 Studierenden in acht Fachbereichen und rund 290 Professoren führt bereits seit Jahrzehnten Messübungen im Rahmen des Studiums durch - optimale Bedingungen für die Errichtung des GROHE-Showermasters II. Die Labormitarbeiter Jens-Uwe Nieß und Uwe Schröter waren schnell von der Kooperation überzeugt: „Wir sind begeistert davon, welche Möglichkeiten uns der Showermaster II bietet. Mit dem System sind wir in der Lage, unterschiedlichste Szenarien darzustellen und zu messen.“ Nach der Besichtigung des Objekts im GROHE-Technikum in Lahr inklusive Präsentation durch Manfred Kühn, Global Product Trainer bei GROHE und treibende Kraft bei der Entwicklung des Originals, war das Gemeinschaftsprojekt besiegelt. „Ich freue mich, mit GROHE einen erfahrenen Partner an meiner Seite zu wissen“, so Jörg Lüdge, der für die Programmierung und Inbetriebnahme zuständige Masterabsolvent. „Studierende des Fachbereichs Gebäude- und Energietechnik sowie Energiemanagement werden daran üben. Zusätzlich möchten wir die Studiengänge , Architektur’, ,Planung nachhaltiger Gebäude’ und ,Facility Management’ mit dem System vertraut machen“, fügt Prof. Dr.-Ing. Frank Dittwald hinzu.

Nach intensiven Abstimmungen aller Beteiligten wurde das Projekt im August 2020 finalisiert. „Neben dem Ausbildungsaspekt nutzen wir den Showermaster II dazu, junge Ingenieur:innen an unsere Produkte heranzuführen“, erklärt Roland Götte, Leader Product Training LIXIL EMENA bei GROHE. Dafür wird die Einrichtung neben Lehrveranstaltungen auch für GROHE Schulungstermine mit TGA Planungsbüros, Produktentwicklern und Bauherren sowie für SHK Installationsbetriebe genutzt.

Praxisnahe Forschung

Aufgrund der Vielzahl von Aktoren, Sensoren und Brausen bietet der Showermaster II ein breites Spektrum an Untersuchungsmöglichkeiten zur praxisnahen Forschung. So ermöglicht der moderne Versuchsstand beispielsweise komplexe Untersuchungen der Rohrnetzhydraulik. Mittels softwarebasierter Betätigung einzelner Magnetventile und Datenlogging von Messwerten etlicher Sensoren werden verschiedene Szenarien simuliert und ausgewertet. „Untersuchen lassen sich unter anderem die Druckverhältnisse bei variierenden (simulierten) Stockwerkshöhen und der Einfluss der gleichzeitigen Nutzung auf das Strahlbild der Brausen“, beschreibt Andreas Vogel, Projektmanager Vertriebsregion Ost bei GROHE. „Darüber hinaus hilft das System dabei, die passende Produktlösung für eine bestimmte Einbausituation zu finden.“

Nachdem festgelegt wurde, welcher Sachverhalt im Detail untersucht werden soll und welche Messwerte zu erwarten sind, werden zunächst die relevanten Startbedingungen eingestellt. „Dazu zählen unter anderem die Auswahl des Trinkwassererwärmers und des Systemdrucks“, erklärt Jens-Uwe Nieß. Im Anschluss beginnt der eigentliche Versuch. Entsprechend der Vorüberlegungen werden die Brausen mittels Fernsteuerung geöffnet, Parameter verändert oder weitere Brausen zugeschaltet. Die Live- Messdaten am Monitor sowie Beobachtungen des Brause-Strahlbildes liefern den Studierenden wichtige Erkenntnisse und können bei Bedarf aufgezeichnet werden. „Dabei werden die Werte aller Brausen sowie der Kalt- und Warmwasserversorgung berücksichtigt“, so Uwe Schröter. „Anschließend lassen sich daraus Diagramme erstellen oder Berechnungen durchführen. Änderungen einzelner Parameter, beispielsweise durch einen simulierten Nutzereingriff und dessen Auswirkungen auf weitere Messgrößen, können direkt am Monitor beobachtet und analysiert werden.“ Im Fall des Berliner Hotelvorhabens wurde beispielsweise aufgezeigt, dass keine Druckerhöhungsanlage bei Verwendung von GROHE Brausen erforderlich ist. Um den Gästen den größtmöglichen Komfort zu bieten, entschied sich der Bauherr für ein Tempesta Duschsystem.

Erfolgreiche Inbetriebnahme

„Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Inbetriebnahme des Showermasters II. Es macht richtig Spaß, daran zu forschen und er bietet auch meinen Kommiliton:innen neue Möglichkeiten, sich mit verschiedenen Messverfahren vertraut zu machen“, so Jörg Lüdge. „Das ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplante Grand Opening musste bedingt durch die Covid-19-Pandemie leider verschoben werden. Wir hoffen jedoch - abhängig davon, wie sich die Situation um das Virus SARS-CoV-2 entwickelt - dass wir dieses Jahr gebührend eröffnen können“, ergänzt Prof. Dr.-Ing. Frank Dittwald.

Eingesetztes Material und Produkte

Rapid Pro Profilschienen, Profilverbinder, Montagewinkel, Abstandhalter, Stabilisierungshalterung, Waschtischhalterung, Befestigungsclips und Schnellbauschrauben

Showermaster Unterputz - linke Seite

Euphoria 260 Kopfbrauseset 380 mm, 3 Strahlarten

Rainshower Veris 300 Kopfbrause

Power&Soul Cosmopolitan 190 Kopfbrause, 4+ Strahlarten

GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper, DN 15

Grohtherm SmartControl Thermostat mit 3 Absperrventilen

Grohtherm SmartControl 3-fach Unterputzventil

Tempesta 100 Wandhalterset, 2 Strahlarten

Eurosmart Cosmopolitan Wanneneinlauf

Rainshower F-Series 5“ Seitenbrause

Grohtherm F Einbaubox für Wandschlussboden 27 621

Magnetventil

Showermaster Aufputz - rechte Seite

Tempesta Cosmopolitan System 210 Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage

Relexa 65 Seitenbrause, 2 Strahlarten

Relexa 100 Trio Kopfbrause, 3 Strahlarten

Grohtherm SmartControl Thermostat mit 2 Absperrventilen

Frontwand

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15 mit Mischung

Übungswand

Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size

Eurosmart Einhand-Wannenbatterie, DN 15

Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

Grohtherm 1000 Thermostat-Wannenbatterie, DN 15

Raumplanung

Zufluss TW 28 x 1,2 mm, w = 2,5 m/s, R = 25 mbar/m, V = 1,3 l/s

Vorwand mit Rapid Pro

Beteiligte Personen

Projektteam GROHE:

Manfred Kühn, Roland Götte, Alfonso Florido Martins, Andreas Vogel und Uwe Metzger



Projektteam Beuth Hochschule für Technik Berlin:

Fachbereich IV

Architektur und Gebäudetechnik - Labor für Sanitärtechnik

Haus Bauwesen, Raum L/E 10

Luxemburger Straße 10 in 13353 Berlin

Laborleiter: Prof. Dr.-Ing. Frank Dittwald

Labormitarbeiter: Jens-Uwe Nieß, Uwe Schröter

Masterabsolvent: B.Eng. Jörg Lüdge

Partnerunternehmen (u.a.)

ACO

Sopro

Linnenbecker

