Die großzügigen GROHE Spülen bieten nicht nur viel Bewegungsfreiheit unter der Armatur, sondern setzen in attraktiven Farbtönen wie „Cool Sunrise" auch echte Designstatements in der Küche.

Der Blick auf die Küche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt: Der ehemalige Funktionsraum entwickelt sich heute immer mehr zum wohnlichen Lebensmittelpunkt. Folglich wandeln sich auch die Ansprüche an die Gestaltung. Stil und Design spielen eine zentrale Rolle - Küchenelemente sollen nicht nur ein optisches Highlight setzten, sondern sich auch in das jeweilige Raumkonzept integrieren und ein harmonisches Gesamtbild erzeugen.

GROHE begegnet diesem gesteigerten Bedürfnis der Kunden mit individuellen Systemlösungen für den gesamten Arbeitsbereich der Küchenspüle. Ganz im Sinne der Perfect Match-Philosophie setzt die namhafte Premiummarke mit ihrem Küchenspülen-Programm neue Maßstäbe und bietet als einziger Hersteller ein optimal aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket. Mit seiner Colors Kollektion bedient GROHE nicht nur einen echten Megatrend, sondern sorgt dabei auch für maximale Wahlfreiheit: Ausgewählte Armaturen sowie Accessoires stehen in jeweils korrelierenden zeitlosen Farben zur Verfügung. Ein weiteres Highlight: Die GROHE Colors Kollektion ist nun auch für ausgewählte Spülen verfügbar. In Verbindung mit der passenden Armatur bilden sie einen designstarken Eyecatcher in jeder Küche.

Megatrend Individualismus: Dank GROHE Kitchen Colors werden Verbraucher zu Designern

Mit der GROHE Colors Kollektion, bei der Ästhetik und Funktion eine perfekte Einheit bilden, kreieren Konsumenten ihre ganz persönliche Traumküche und profitieren von viel Raum für die individuelle Gestaltung ihrer Spüle. So ist beispielsweise die beliebte Essence Designkollektion in zehn attraktiven Nuancen - vom goldenen „Cool Sunrise" über „Warm Sunset" bis zu „Hard Graphite" für den urbanen Look - in den Varianten poliert oder gebürstet erhältlich und fügt sich auf diese Weise harmonisch in jedes bestehende Raumambiente ein. GROHE Spülen sind aktuell neben Edelstahl und Komposit auch in den Tönen „Warm Sunset gebürstet", „Cool Sunrise gebürstet" und „Hard Graphite gebürstet" erhältlich.

Neben seinem attraktiven Design überzeugt das innovative Herstellungsverfahren der Colors Kollektion auch durch besonders langlebige Oberflächen und eine erhöhte Kratzbeständigkeit. Die Technologie stammt ursprünglich aus der Raumfahrttechnik, kommt heute in der Formel 1 zum Einsatz und hat einen neuen Standard bei der Oberflächenqualität gesetzt: Eine verglichen mit Chrom dreimal härtere und gegen Kratzer zehnmal widerstandsfähigere Oberfläche sorgt nicht nur für ein brillantes Farbspektrum, sondern lässt Spülen und Armaturen auch gegen härteste Beanspruchung im Küchenalltag bestehen.

Über das PVD-Verfahren

Ursprünglich für die Raumfahrttechnik entwickelt, erzeugt das PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition, zu Deutsch „Physikalische Gasphasenabscheidung") besonders robuste und langlebige Oberflächen. Im ersten Schritt des Verfahrens werden die Komponenten sorgfältig gereinigt und in einem Ofen wärmebehandelt. Hier durchlaufen die Kunststoffkomponenten einen Entgasungsprozess. Im zweiten Schritt wird die PVD-Beschichtung aufgetragen. Dieser Prozess findet in einer Umgebung mit hohem Vakuum statt und besteht aus drei Schritten: Zuerst wird das Substrat gereinigt, dann die Grundbeschichtung und zuletzt die Farbbeschichtung aufgetragen.

Weitere Informationen unter www.grohe.de/de de/kueche/inspirationen/grohe-colors- collection/