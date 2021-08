Pressemeldung

Nur wenige Monate nach dem Launch des digitalen Erlebnis-Hubs GROHE X wird GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, nun mit dem international renommierten Red Dot Award Brands & Communication Design 2021 in der Kategorie „Digital Solutions“ ausgezeichnet. Im Rahmen der Prämierung betont Prof. Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot, die Wichtigkeit von digitalen Lösungen für den Erfolg von Marken und Unternehmen - besonders in der aktuellen Zeit: „Als Preisträger hat GROHE bewiesen, dass sie ,outside the box’ denken. Die Marke versteht es, in Krisenzeiten schnell zu agieren und Umbrüche für neue Gestaltungsansätze zu nutzen. Damit meistern sie wichtige Herausforderungen und leisten darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung.“

Das Markenerlebnis von heute und morgen

Mit GROHE X hat LIXIL in EMENA für seine Sanitärmarke GROHE branchenweit die erste digitale Plattform dieser Art zusammen mit den starken Partnern VOK DAMS, IBM und D'art entwickelt. Der Content Hub ist auf die Interessen der B2B-Zielgruppen zugeschnitten: Neben Produktpräsentation, Inspiration, Know-how-Vermittlung, Tutorials und fachspezifischen Events bietet er auch Austauschmöglichkeiten mit Experten. Dieses serviceorientierte Angebot macht die Marke GROHE individuell erlebbar. GROHE X hat sich seit dem Launch Mitte März 2021 schnell als Erfolg erwiesen. Die hohen Besucherzahlen - derzeit 2.500 täglich - beweisen, dass GROHE X eine hervorragende kreative Lösung für die kommunikativen Herausforderungen der aktuellen Zeit und mit Blick in die Zukunft ist. Damit gilt GROHE X als ein eigenständiger Innovationstreiber, der nicht als Ersatz für die traditionelle Kommunikation dienen soll, sondern Startpunkt für eine neue Ära der Markenpräsentation und -kommunikation in der B2B-Welt ist: GROHE X zeigt sich bereits jetzt als eine Alternative, die flexibel genug ist, um mit den rasanten Entwicklungen der Kommunikation Schritt zu halten.

„GROHE X ist viel mehr als ein digitaler Messeersatz und 35.000 Besucher und 70.000 Views allein in der ersten Woche haben uns Recht gegeben", kommentiert Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und Co-CEO Grohe AG. „Die Plattform ist dafür konzipiert, unsere Kommunikation auch für die Zukunft perfekt aufzustellen. Wir freuen uns, dass wir mit der Auszeichnung durch Red Dot nun zudem eine internationale Bestätigung erhalten haben, etwas geschaffen zu haben, das nicht nur gut gestaltet ist, sondern auch ein äußerst erfolgreiches Instrument der Markenkommunikation darstellt.“

Red Dot Award „Brands & Communication Design“

Der jährlich stattfindende Red Dot Award ist mit rund 20.000 Einreichungen einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Seine Ursprünge reichen bis ins Jahr 1955 zurück und die Auszeichnung mit dem berühmten Red Dot hat sich längst als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gutes Design etabliert. Von Produkten, Markenkommunikation und kreativen Projekten bis hin zu Designkonzepten und Prototypen dokumentiert der Red Dot Award die wichtigsten Trends weltweit.

