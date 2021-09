Pressemeldung

Mit „Zeig uns dein Meisterwerk“ hat GROHE im Juli unter dem Dach des MEISTERWERKER Programms eine Aktion ins Leben gerufen, die Installateure und ihre tägliche Leistung honoriert. Gesucht werden die schönsten Badprojekte, die im Herbst von einer Expertenjury aus unterschiedlichen Branchenvertretern prämiert werden - darunter auch Birgit Jünger, Referatsleiterin Marketing im ZVSHK.

„Tag für Tag gestalten, planen und realisieren die Menschen im SHK-Handwerk Meisterwerke für individuelle Badezimmer. Von der Wellness-Oase über das barrierefreie Bad bis zum kleinen Gäste-WC - immer ganz nach Kundenwunsch. Erst mit dem handwerklichen Know- how der Profis werden aus Markenprodukten einzigartige Lösungen für die Kunden“, erklärt Birgit Jünger. „Der GROHE Wettbewerb macht diese Kenntnisse und Fähigkeiten einem breiten Publikum sichtbar und zeigt, was im Zusammenspiel von Markenhersteller und Handwerk machbar ist. Ich freue mich auf die Bad-Projekte und die Arbeit in der Jury.“

Mitmachen und gewinnen

Noch bis zum 31. Oktober 2021 können Installateure die Möglichkeit nutzen, ihre schönsten Badprojekte einzureichen. Dazu laden sie ihre Vorher- und Nachherbilder einfach über www.grohe.de/de de/zeigunsdeinmeisterwerk/ hoch und gewinnen mit ein wenig Glück tolle Preise - zum Beispiel einen 75-Zoll-Fernseher oder eine exklusive Meisterwerker Grill­Lounge.

Highlight-Einsendungen geben Inspiration

Nach dem erfolgreichen Start der Aktion sind bereits viele preisverdächtige Projekte eingegangen, zum Beispiel Meisterwerke der Firmen MK Heizung Sanitär e. K. aus Erding und W. FASCHING aus Salzburg. Hier setzt GROHE Essence zum einen Designakzente am Waschtisch, zum anderen wurde ein komplettes Bad mit GROHE Produkten saniert. Diese und weitere Highlights werden fortlaufend unter www.grohe.de/de de/zeigunsdeinmeisterwerk/ präsentiert. Installateure, die sich inspirieren lassen und mitmachen möchten, finden auf der Website zudem die kompletten Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen.

Das Wichtigste im Überblick:

Die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz umgesetzten Badprojekte dürfen nicht älter als drei Jahre sein

GROHE Produkte stehen im Vordergrund

Installateure geben GROHE die Erlaubnis zur Veröffentlichung der Bilder

Weitere spannende Inhalte für das Handwerk gibt es in unserer Digitalwerkstatt auf GROHE X